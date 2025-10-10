"Нова пошта" попередила про можливі затримки через нічну атаку: що радять українцям

"Нова пошта" попередила своїх клієнтів про можливі затримки у доставці в Києві та Київській області. Причина - чергова масована ворожа атака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Чому саме можливі затримки у доставці

"Друзі, через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці", - розповіли у компанії.

Зазначається, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали - з міркувань безпеки. З огляду на це частина відправлень обробляється із затримкою.

"Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки", - наголосили у прес-службі НП.

Що "Нова пошта" радить українцям

Тим із громадян, які замовляли адресну доставку, радять очікувати на дзвінок від кур'єра "Нової пошти".

Крім того, українцям нагадали, що відстежити відправлення можна:

на сайті компанії;

у мобільному застосунку НП.

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у "Новій пошті".

Публікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)