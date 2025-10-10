ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Нова пошта" попередила про можливі затримки через нічну атаку: що радять українцям

П'ятниця 10 жовтня 2025 12:26
UA EN RU
"Нова пошта" попередила про можливі затримки через нічну атаку: що радять українцям Доставка посилок від НП може бути із затримкою (фото: facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Ірина Костенко

"Нова пошта" попередила своїх клієнтів про можливі затримки у доставці в Києві та Київській області. Причина - чергова масована ворожа атака.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу компанії у Facebook.

Чому саме можливі затримки у доставці

"Друзі, через нічну атаку в Києві та області можливі затримки у доставці", - розповіли у компанії.

Зазначається, що вночі сортувальні термінали тимчасово не працювали - з міркувань безпеки. З огляду на це частина відправлень обробляється із затримкою.

"Наразі всі процеси відновлено - працюємо на повну, щоб якнайшвидше доставити ваші посилки", - наголосили у прес-службі НП.

Що "Нова пошта" радить українцям

Тим із громадян, які замовляли адресну доставку, радять очікувати на дзвінок від кур'єра "Нової пошти".

Крім того, українцям нагадали, що відстежити відправлення можна:

  • на сайті компанії;
  • у мобільному застосунку НП.

"Дякуємо за розуміння", - підсумували у "Новій пошті".

&quot;Нова пошта&quot; попередила про можливі затримки через нічну атаку: що радять українцямПублікація НП (скриншот: facebook.com/nova.poshta.official)

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, РФ здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

З огляду на це громадянам порадили не забувати про прості речі, які допоможуть бути готовими до будь-яких подальших сценаріїв.

Внаслідок обстрілу столиці поранення отримали щонайменше 12 людей. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що через ворожі атаки на лівому березі міста повністю зникла електроенергія.

У КМДА додали, що через наслідки нічної атаки та відсутність електро- та водопостачання в частині міста заклади освіти працюють відповідно до умов надзвичайної ситуації.

Тим часом у КП "Київський метрополітен" розповіли, що деякі поїзди столичного метро курсують зі змінами.

У місті Бровари Київської області внаслідок атаки росіян було зруйновано міні-маркет і будинки.

Читайте також, як Київ переживає транспортний колапс після ворожого обстрілу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська область Новая почта обстріл Києва посилки Поради Атака дронів Ракетна атака
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить