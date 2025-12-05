ua en ru
ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб

Украина, Пятница 05 декабря 2025 07:30
Фото: россияне также теряют артиллерию на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Маловичко Юлия

Враг за сутки, по состоянию на 5 декабря, потерял на фронте самолет и 1240 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" много беспилотников россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

личного состава - около 1 178 610 (+1 240)) чел.
танков - 11 396 ед.
боевых бронированных машин - 23 686 (+1) ед.
артиллерийских систем - 34 843 (+34) ед.
РСЗО - 1 558 (+2) ед.
средства ПВО - 1 253 ед.
самолетов - 431 (+1) ед.
вертолетов - 347 ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 900 (+424) ед.
крылатые ракеты - 4 024 ед.
корабли/катера - 28 ед.
подводные лодки - 1 ед.
автомобильная техника и автоцистерны - 68 907 (+94) ед.
специальная техника - 4 014 (+2) ед.

ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб

Фото: Силы обороны продолжают уничтожать врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Напомним, согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на 22:00 4 декабря, на фронте в течение дня состоялось 154 боевых столкновений. Наибольшее количество зафиксировано на Покровском направлении.

Еще сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Покровске. Информация немецкого издания Bild о полном захвате города российскими войсками и "законченном бое" не соответствует действительности.

