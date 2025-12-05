ВСУ уничтожили российский самолет, а потери живой силы оккупантов - более 1200, - Генштаб

Фото: россияне также теряют артиллерию на фронте (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Враг за сутки, по состоянию на 5 декабря, потерял на фронте самолет и 1240 единиц живой силы. Также ВСУ "минуснули" много беспилотников россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 5 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили: личного состава - около 1 178 610 (+1 240)) чел.

танков - 11 396 ед.

боевых бронированных машин - 23 686 (+1) ед.

артиллерийских систем - 34 843 (+34) ед.

РСЗО - 1 558 (+2) ед.

средства ПВО - 1 253 ед.

самолетов - 431 (+1) ед.

вертолетов - 347 ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 86 900 (+424) ед.

крылатые ракеты - 4 024 ед.

корабли/катера - 28 ед.

подводные лодки - 1 ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 68 907 (+94) ед.

специальная техника - 4 014 (+2) ед. Фото: Силы обороны продолжают уничтожать врага (facebook.com/GeneralStaff.ua)