После ударов по энергетике: украинцам советуют заряжать гаджеты и иметь запасы

На фоне очередного массированного удара РФ по Украине, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук посоветовал каждому гражданину помнить о простых вещах, которые помогут быть готовыми к любым дальнейшим сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чиновника в Facebook.

Почему стоит быть готовыми к любым сценариям

"То, о чем говорил президент, что "РФ хочет создать хаос и осуществить психологическое давление на население через удары по энергетическим объектам", начало происходить", - сообщил Лукашук.

Он отметил, что "война на истощение на поле боя" стала теперь "войной на истощение против населения".

"РФ надеется, что тяжелая зима и лишение украинцев в это время тепла, света и воды сломает волю Украины и улучшит переговорные позиции России", - добавил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что каждому украинцу важно помнить простые вещи:

заряжать гаджеты;

иметь павербанки;

запасаться необходимым;

быть готовыми к любым сценариям.

В завершение глава областного совета напомнил, что перечень Пунктов несокрушимости можно найти в "Дії".

Публикация Лукашука (скриншот: facebook.com/MVLukashuk)