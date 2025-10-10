ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

После ударов по энергетике: украинцам советуют заряжать гаджеты и иметь запасы

Пятница 10 октября 2025 11:42
После ударов по энергетике: украинцам советуют заряжать гаджеты и иметь запасы Украинцам посоветовали, о чем не стоит забывать во время войны и вражеских атак (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

На фоне очередного массированного удара РФ по Украине, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук посоветовал каждому гражданину помнить о простых вещах, которые помогут быть готовыми к любым дальнейшим сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию чиновника в Facebook.

Почему стоит быть готовыми к любым сценариям

"То, о чем говорил президент, что "РФ хочет создать хаос и осуществить психологическое давление на население через удары по энергетическим объектам", начало происходить", - сообщил Лукашук.

Он отметил, что "война на истощение на поле боя" стала теперь "войной на истощение против населения".

"РФ надеется, что тяжелая зима и лишение украинцев в это время тепла, света и воды сломает волю Украины и улучшит переговорные позиции России", - добавил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что каждому украинцу важно помнить простые вещи:

  • заряжать гаджеты;
  • иметь павербанки;
  • запасаться необходимым;
  • быть готовыми к любым сценариям.

В завершение глава областного совета напомнил, что перечень Пунктов несокрушимости можно найти в "Дії".

После ударов по энергетике: украинцам советуют заряжать гаджеты и иметь запасыПубликация Лукашука (скриншот: facebook.com/MVLukashuk)

Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

Под огнем оказались также Днепр и Запорожье. Там в результате обстрелов вспыхнули пожары. Есть пострадавшие среди мирного населения.

По предварительным данным, главной целью российской атаки были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

Читайте также об эффективности украинской ПВО.

Электроэнергия Война в Украине Советы Атака дронов Отключения света Ракетная атака
