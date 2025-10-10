ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирам

Пятница 10 октября 2025 10:32
UA EN RU
В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирам Киевское метро постепенно восстанавливает полноценное движение поездов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Вследствие очередной массированной атаки страны-агрессора на Киев 10 октября, работа столичного метрополитена претерпела изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Что известно об изменениях в работе киевского метро

Согласно информации коммунального предприятия, по состоянию на 9:34 пятницы, 10 октября, в обычном режиме работают:

  • "красная" линия метрополитена;
  • "синяя" линия метрополитена.

Между тем в работе "зеленой" линии до сих пор наблюдаются изменения:

  • движение поездов - от станции "Сырец" до "Осокорки";
  • время ожидания поезда - 6-7 минут.

В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирамИнформация о движении метро в Киеве (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

В случае объявления воздушной тревоги - все станции метрополитена работают в режиме укрытия.

Стоит отметить, что ранее из-за массированного обстрела Киева метрополитен работал с существенными ограничениями. Выросли, в частности, интервалы между поездами. Часть станций была временно закрыта.

Учитывая такую ситуацию в метро наблюдалось большое скопление людей, давка.

В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирамСитуация в столичном метро утром после отбоя воздушной тревоги (скриншот: facebook.com/plus.kyiv)

Напомним, в ночь на пятницу, 10 октября, РФ нанесла массированный удар по Украине, применив дроны и ракеты различных типов.

В результате обстрела столицы ранения получили по меньшей мере 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.

В КГГА добавили, что из-за последствий ночной атаки и отсутствия электро- и водоснабжения в части города учебные заведения работают в соответствии с условиями чрезвычайной ситуации.

По предварительным данным, главной целью российской атаки были объекты энергетической инфраструктуры.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была "циничная и просчитанная атака" с использованием более 450 дронов и более трех десятков ракет, направленная против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.

Читайте также об эффективности украинской ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев обстріл Києва Электроэнергия Метро Атака дронов Поезда Ракетная атака
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит