В Киеве поезда метро курсируют с изменениями: что важно знать пассажирам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Что известно об изменениях в работе киевского метро

Согласно информации коммунального предприятия, по состоянию на 9:34 пятницы, 10 октября, в обычном режиме работают:

"красная" линия метрополитена;

"синяя" линия метрополитена.

Между тем в работе "зеленой" линии до сих пор наблюдаются изменения:

движение поездов - от станции "Сырец" до "Осокорки";

время ожидания поезда - 6-7 минут.

Информация о движении метро в Киеве (скриншот: facebook.com/kyivmetro)

В случае объявления воздушной тревоги - все станции метрополитена работают в режиме укрытия.

Стоит отметить, что ранее из-за массированного обстрела Киева метрополитен работал с существенными ограничениями. Выросли, в частности, интервалы между поездами. Часть станций была временно закрыта.

Учитывая такую ситуацию в метро наблюдалось большое скопление людей, давка.

Ситуация в столичном метро утром после отбоя воздушной тревоги (скриншот: facebook.com/plus.kyiv)