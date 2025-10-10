ua en ru
Левый берег без света, на правом перебои: все последствия атаки ракет и дронов на Киев

Пятница 10 октября 2025 04:31
UA EN RU
Левый берег без света, на правом перебои: все последствия атаки ракет и дронов на Киев Фото: энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 10 октября осуществили комбинированный обстрел по Киеву. Вследствие вражеской атаки левый берег столицы остался без света, на правом также наблюдаются перебои.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночной атаке на Киев.

Главное:

  • россияне запустили дроны и баллистику;
  • под ударом критическая инфраструктура столицы;
  • Левый берег остался без электроэнергии, на правом тоже перебои;
  • повреждены дома и известно о 9 пострадавших.

Чем били россияне

По данным Воздушных сил, для обстрела враг задействовал сначала дроны. В частности, в 02:48 вражеские беспилотники летели в направлении Киева, Днепра, Полтавы, Черкасс и города Запорожье.

Примерно же в это время в столице раздались первые взрывы. Впоследствии взрывы периодически повторялись и была слышна работа ПВО.

Начиная с 02:30 военные проинформировали об угрозе баллистики. В эту минуту на Киев полетели ракеты, после чего неоднократно в течение часа раздавались мощные взрывы. Причем враг в этот момент применил также и дроны.

Последствия атаки

Энергетика и водоснабжение

После первой дроновой атаки на Киев, местные паблики писали писать о перебоях со светом. Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в результате массированной атаки РФ в столице могут быть перебои как со светом, так и с водоснабжением.

В свою очередь начальник КГГА Тимур Ткаченко писал, что отключений в связи с военной угрозой пока не допущено. Однако он допустил, что враг может атаковать объекты критической гражданской инфраструктуры, что и произошло впоследствии.

В частности, после ударов баллистики на левом берегу Киева произошел полный блэкаут. Впоследствии информацию подтвердили представители власти, отметив, что проблемы есть и с водой.

"В результате ударов по критической инфраструктуре левый берег города сейчас без энергоснабжения. Также есть проблемы с водоснабжением", - уточнил Кличко в 4 утра.

Эту же информацию подтверждает и Ткаченко. В то же время отсутствие света наблюдается и на правом берегу, о чем информирует корреспондент РБК-Украина. Также об этом пишут местные Telegram-каналы.

Сейчас работы над восстановлением электроснабжения уже начались.

"Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению", - проинформировал Кличко в 04:15.

Другие последствия атаки

В результате атаки РФ в столице были повреждены дома, квартиры, а также произошли пожары, которые сейчас ликвидированы. В частности, последствия зафиксированы в Печерском, Голосеевском, Деснянском и Подольском районах.

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на 4 утра:

  • в Печерском районе обломки БпЛА попали в многоэтажный жилой дом. Там пылали квартиры на нескольких этажах. Пожар ликвидирован;
  • в Голосеевском районе поврежден фасад и окна на 5-м этаже десятиэтажки. Горели также машины во дворе.
  • в Деснянском, по предварительной информации, обломки сбитой ракеты упали на открытую территорию возле поликлиники.
  • в Подольском районе обломки упали на открытой территории.

Обновлено в 04:50

В ГСЧС Украины подтвердили повреждения жилой застройки и объектов инфраструктуры. Чрезвычайники показали фото и уточнили, что:

  • в Печерском районе обломки вызвали пожар в многоэтажке. Спасатели спасли 20 человек, 9 - травмированы, пятеро переданы медикам;
  • в Подольском и Деснянском районах обломки упали на открытую территорию - без возгорания и разрушений.

Пострадавшие

По последним данным, в Киеве в результате вражеской атаки пострадали 9 человек. Сейчас 5 из них в больницах.

При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.

Массированный обстрел Украины 10 октября

Отметим, что этой ночью враг атаковал не только столицу, но и ряд других городов. В частности, неоднократные взрывы были слышны в Запорожье и Днепре.

По словам главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, россияне атаковали дронами частный сектор и объекты инфраструктуры. В результате обстрелов было несколько пожаров.

Кроме того, в Запорожье из-за вражеской атаки пострадали три человека, но позже стало известно, что пострадавший 7-летний мальчик погиб.

Также в течение ночи взрывы были слышны в Днепре. Ближе к утру местные паблики начали сообщать о перебоях со светом.

