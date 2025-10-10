"Шахеды", "Кинжалы" и баллистика: что сбила ПВО во время атаки РФ по энергетике Украины
В ночь на 10 октября Россия осуществила масштабную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты различных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Воздушных Сил ВСУ, радиотехническими войсками было обнаружено и сопровождено 497 средств воздушного нападения.
Среди них:
- 465 дронов типов "Шахед" и "Гербера";
- 2 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;
- 12 крылатых ракет Искандер-К;
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
Запуски осуществлялись с территории РФ - из районов Курска, Миллерово, Шаталова, Орла, Шахт, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Крыма.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 420 воздушных целей:
- 405 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);
- 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
- 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23;
- 9 крылатых ракет Искандер-К;
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
Кроме того, еще четыре российские ракеты не достигли своих целей. Зафиксировано прямые попадания 13 ракет и 60 дронов в 19 локациях, а также падение обломков на семи объектах.
По состоянию на 10:40 в воздушном пространстве Украины все еще фиксируются вражеские беспилотники.
Обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября, Россия осуществила массированный обстрел территории Украины, использовав ударные дроны и ракеты различных типов.
Во время обстрела Киева ранения получили 12 человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за ударов на левом берегу города полностью исчезло электроснабжение.
Под вражеским огнем оказалось и Запорожье - там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирных жителей. В Запорожье погиб семилетний мальчик.
По предварительной информации, основной целью обстрелов были объекты энергетической инфраструктуры.
По словам президента Владимира Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
