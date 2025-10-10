Появились фото последствий атаки РФ на Бровары: разрушены мини-маркет и дома
В ночь на пятницу, 10 октября, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку ракетами различных типов и ударными дронами по Украине. Под ударом были и Бровары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.
По предварительным данным, под огонь попала критическая и энергетическая инфраструктура.
"Враг коварно и целенаправленно пытается сломать дух украинского народа, оставив нас в темноте, без воды и тепла. Цинично, низко и зверски", - говорится в сообщении.
Известно, что в Броварах полностью уничтожен мини-маркет, повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и еще два повреждены. В домах выбиты окна и посечены фасады.
"К счастью, пострадавших нет. Энергетики, спасатели, полиция и все службы работают в усиленном режиме", - заявил Сапожко.
Обстрел 10 октября
В ночь на пятницу, 10 октября, Россия нанесла массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты различных типов. В результате обстрела столицы ранения получили девять человек. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за вражеских атак на левом берегу города полностью исчезла электроэнергия.
Под огнем было и Запорожье - в результате обстрелов там вспыхнули пожары, есть пострадавшие среди мирного населения. По предварительным данным, главной целью российских атак были объекты энергетической инфраструктуры. Погиб семилетний мальчик.
По словам президента Владимир Зеленского, этой ночью враг использовал более 450 дронов и более трех десятков ракет. Атака была направлена против объектов, которые обеспечивают нормальную жизнь украинцев.
Больше подробностей о ночном массированном обстреле - читайте в материале РБК-Украина.