Появились фото последствий атаки РФ на Бровары: разрушены мини-маркет и дома

В ночь на пятницу, 10 октября, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку ракетами различных типов и ударными дронами по Украине. Под ударом были и Бровары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Броваров Игоря Сапожко.

По предварительным данным, под огонь попала критическая и энергетическая инфраструктура.

"Враг коварно и целенаправленно пытается сломать дух украинского народа, оставив нас в темноте, без воды и тепла. Цинично, низко и зверски", - говорится в сообщении.

Известно, что в Броварах полностью уничтожен мини-маркет, повреждены три многоэтажных дома, четыре продуктовых киоска, два автомобиля уничтожены и еще два повреждены. В домах выбиты окна и посечены фасады.

"К счастью, пострадавших нет. Энергетики, спасатели, полиция и все службы работают в усиленном режиме", - заявил Сапожко.