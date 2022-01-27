Нормандська зустріч та відповідь на "гарантії безпеки": новини за 26 січня

США та НАТО направили Росії відповідь на "гарантії безпеки", радники лідерів "нормандської четвірки" зустрілися в Парижі, школярів знову відправили на дистанційку. Докладніше про те, що сталося у середу, 26 січня – у матеріалі РБК-Україна.

США та НАТО направили Росії відповіді на "гарантії безпеки"

В середу, 26 січня, Сполучені Штати Америки надали Російській Федерації письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки". Державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив її зміст.

Паралельно з цим свою відповідь щодо "гарантій безпеки" передав Росії Північноатлантичний Альянс (НАТО). Документ був переданий російському послу в Бельгії, де знаходиться штаб-квартира НАТО.

Дотримання режиму припинення вогню і переговори в Берліні: підсумки нормандської зустрічі

В середу, 26 січня, відбулась зустріч радників нормандського формату. Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулись на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.Радники лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) на зустрічі в Парижі підтвердили прихильність мінським домовленостям. Сторони підтвердили, що націлені на пом'якшення розбіжностей у майбутній роботі і виступають за дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Україну на переговорах представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, розмова була "непростою". Є розбіжності щодо трактування "Мінська", але є бажання працювати над ними. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні школи відправляють на дистанційку: рекомендація МОН

Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи.

Водночас дитсадки і початкові класи можуть продовжити роботу в звичайному режимі.

Партія Путіна ініціювала офіційні військові поставки для "ЛДНР"

Партія "Єдина Росія", яка є правлячою в Російській Федерації, ініціює офіційні військові поставки для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Зокрема, президента Володимира Путіна просять "надати допомогу у вигляді поставок військової продукції".

У заяві голови фракції ЄР у Держдумі Володимира Васильєва йдеться, що поставки зброї до України та "істерія у світових ЗМІ" нібито виглядають як підготовка до бойових дій.

Путін може використати війська біля України зараз або в середині лютого, - Держдеп

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман, яка брала участь у переговорах щодо так званих "гарантій безпеки" з Росією, вважає, що президент РФ Володимир Путін може використати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. За її словами, Вашингтон готовий до різних сценаріїв.

Зокрема, Шерман заявила, що США готові до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

ДБР викликає на допит Порошенка: названо дату

Колишнього президента України Петра Порошенка викликають на допит. Державне бюро розслідувань призначило дату - 31 січня.

Крім того, у відомстві повідомили, що колишній президент виконав рішення суду у частині передачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня "вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду".

Українська ведуча публічно підтримала Путіна

Відома українська ведуча Сніжана Єгорова публічно заявила, що підтримує президента країни агресора Володимира Путіна. Про це вона написала в Facebook.

"Я підтримую Володимира Путіна!!! Нехай ця таблетка від божевілля очистить Ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок", - написала Єгорова. Під текстом вона дала посилання на відео програми "Росія 24", в якому Путін нібито розкриває підступні плани США. Передача так і називається "США: історії всесвітніх обманів".

Сильний вітер та мокрий сніг. В Україні потеплішає, але оголошено штормове попередження

В Україні в четвер буде сніг та мокрий сніг, почне посилюватися вітер до штормових значень. Спочатку сильний вітер буде на заході та півночі, а післязавтра, у п'ятницю, практично скрізь в Україні.

В Києві 27-го січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця.