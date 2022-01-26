Блінкен розкрив зміст письмової відповіді США на "гарантії безпеки" Росії
Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Сьогодні, 26 січня, Сполучені Штати Америки надали Російської Федерації письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки". Державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив її зміст.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Блінкена під час пресконференції.
У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку"занепокоєнням" Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.
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