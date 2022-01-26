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Блінкен розкрив зміст письмової відповіді США на "гарантії безпеки" Росії

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Середа 26 січня 2022 19:57
Блінкен розкрив зміст письмової відповіді США на "гарантії безпеки" Росії Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 26 січня, Сполучені Штати Америки надали Російської Федерації письмову відповідь на так звані "гарантії безпеки". Державний секретар США Ентоні Блінкен розкрив її зміст.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Блінкена під час пресконференції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і їх союзників. Водночас було надано оцінку"занепокоєнням" Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

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