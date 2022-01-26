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ДБР викликає на допит Порошенка: названо дату

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Київ, Середа 26 січня 2022 10:54
ДБР викликає на допит Порошенка: названо дату Фото: колишній президент України Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Колишнього президента України Петра Порошенка викликають на допит. Державне бюро розслідувань призначило дату - 31 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

"Наступного разу слідчий ДБР чекає Петра Порошенка на 11.00 31 січня 2022 року", - повідомили в ДБР.

Крім того, у відомстві повідомили, що колишній президент виконав рішення суду у частині передачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон та дипломатичного паспорту лише 24 січня "вже після публічного висвітлення факту ігнорування ним рішення суду"..

Зазначимо, Порошенка підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Печерський районний суд Києва раніше обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання та поклав обов’язки:

  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади документи, що дають право виїзду за кордон;
  • прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;
  • не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд призначив дату розгляду апеляцій на запобіжний захід Порошенку.

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