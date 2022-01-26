Партія Путіна ініціювала офіційні військові поставки для "ЛДНР"

Партія "Єдина Росія", яка є правлячою в Російській Федерації, ініціює офіційні військові поставки для окупаційної влади в окремих районах Донецької та Луганської областей України. Зокрема, президента Володимира Путіна просять "надати допомогу у вигляді поставок військової продукції".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Єдиної Росії" .

У заяві голови фракції ЄР у Держдумі Володимира Васильєва йдеться, що поставки зброї до України та "істерія у світових ЗМІ" нібито виглядають як підготовка до бойових дій.

"Нас дуже непокоїть питання захисту російських життя громадян та співвітчизників, які проживають на територіях "ЛНР" та "ДНР"... У зв'язку з цим ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їхніх громадян", - зазначив Васильєв.

Зазначимо, сьогодні перший віце-спікер Ради Федерації РФ Андрій Турчак заявив, що Москва має зайнятися постачанням окремих видів озброєнь для "ЛДНР" на тлі постачання зброї Україні від західних союзників.

"У цих умовах Росія повинна надати "Луганській і Донецькій народним республікам" необхідну допомогу у вигляді поставок окремих видів озброєнь для підвищення їхньої обороноздатності і стримування військової агресії, що явно готується Києвом", - заявив він.