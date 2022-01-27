Дотримання режиму припинення вогню і переговори в Берліні: підсумки нормандської зустрічі
Радники лідерів "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і Росія) на зустрічі в Парижі підтвердили прихильність мінським домовленостям. Сторони підтвердили, що націлені на пом'якшення розбіжностей у майбутній роботі і виступають за дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке, опубліковане на сайті Єлисейського палацу.
Переговори тривали понад 8 годин.
Текст заяви за підсумками переговорів:
- Радники глав держав і урядів N4 за участю представників МЗС зібралися в Парижі 26 січня 2022 року;
- Вони підтверджують, що мінські домовленості є основою роботи нормандського формату, і мають намір зменшити наявні розбіжності на шляху вперед;
- Вони виступають за беззастережне дотримання режиму припинення вогню і повне дотримання заходів щодо зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, незалежно від розбіжностей з інших питань виконання мінських домовленостей;
- Вони обговорили важливість активізації роботи Тристоронньої контактної групи та її робочих груп з метою якнайшвидшого просування в реалізації мінських домовленостей.
- Вони домовилися зустрітися знову через два тижні в Берліні.
Україну на переговорах представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, розмова була "непростою". Є розбіжності щодо трактування "Мінська", але є бажання працювати над ними.
Як повідомляє Офіс президента, сам факт відновлення роботи нормандського формату - це дуже позитивний сигнал.
"Сьогодні наша дискусія була навколо війни, яка проходить на Донбасі, навколо мінських домовленостей і того, що розглядається в нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо деескалацію не тільки щодо окупованих територій, а взагалі деескалацію навколо українських кордонів", - сказав Андрій Єрмак.
Однак, як зазначив керівник офісу президента, ці теми не обговорювалися детально. Зрештою навіть підтримання режиму припинення вогню на Донбасі, також можна вважати маленьким кроком вперед.
При цьому заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів нормандського формату може бути проведена за однієї умови. Зокрема, після того, як буде узгоджений правовий статус Донбасу.