В Україні школи відправляють на дистанційку: рекомендація МОН

Міністерство освіти та науки рекомендує запровадити для учнів 5-11 класів дистанційне навчання через спалах коронавірусу. Відомство надіслало засновникам і керівникам закладів освіти рекомендаційні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОН .

МОН опублікувало такі рекомендації:

організувати освітній процес у школах для учнів 5-11 класів із використанням технологій дистанційного навчання щонайменше протягом двох тижнів ;

; у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організувати перехід на навчання за дистанційною та/або змішаною формою з внесенням відповідних змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять;

у закладах фахової передвищої, вищої освіти усіх форм власності та сфер управління запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до графіка освітнього процесу та розкладу занять.

У міністерстві уточнили, що вищі військові навчальні заклади (заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання), військові навчальні підрозділи, військові коледжі сержантського складу, фахові коледжі зі специфічними умовами навчання організовують освітній процес відповідно до рішень державних органів, у сфері управління яких перебувають.

Спалах коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували більше 24 тисяч нових випадків коронавірусу. Вже другий тиждень в країні спостерігається така динаміка поширення хвороби. Раніше у МОЗ повідомили про початок нової хвилі коронавірусу.