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Путін може використати війська біля України зараз або в середині лютого, - Держдеп

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Вашингтон, Середа 26 січня 2022 16:59
Путін може використати війська біля України зараз або в середині лютого, - Держдеп Фото: заступник держсекретаря США Венді Шерман (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Заступник Державного секретаря США Венді Шерман, яка брала участь у переговорах щодо так званих "гарантій безпеки" з Росією, вважає, що президент РФ Володимир Путін може використати стягнуті до України війська зараз або в середині лютого. За її словами, Вашингтон готовий до різних сценаріїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву на онлайн-дискусії "Ялтинської Європейської Стратегії".

Зокрема, Шерман заявила, що США готові до різних сценаріїв, "навіть до повного захоплення України", а також готові діяти і змусити Росію прийняти наслідки.

"Я не знаю, про що думає Путін. Я не знаю, чи прийняв він остаточне рішення, але є ознаки, що він може використати військові сили зараз або в середині лютого. Ми знаємо, що починають Олімпійські ігри, буде церемонія відкриття 4 лютого, і Путін буде присутній там. Сі Цзіньпін, напевно, просив, щоб в цей час не було нападу на Україну", - зазначила Шерман.

Нагадаємо, напередодні американський президент Джо Байден заявив, що США введуть санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, причому обмеження можуть зачепити особисто Путіна.

А президент Латвії Егілс Левітс заявив, що своєю поведінкою Росія показує, що хоче відновити радянську імперію.

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