НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки". Послу в Брюсселі

Північноатлантичний Альянс (НАТО) передало Росії свою відповідь щодо "гарантій безпеки". Документ був переданий російському послу в Бельгії, де знаходиться штаб-квартира Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"НАТО передала свої пропозиції Росії сьогодні вдень, паралельно зі Сполученими Штатами", - заявив офіційний представник НАТО.

Під час прес-конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс передав Росії відповідь на "гарантії".

"НАТО підготувало свою відповідь Росії. Ми зробили це паралельно з США. Ми повинні продовжувати діалог по лінії Москва-Брюссель. Ми готові вислухати питання, які турбують Росію і вести діалог грунтуючись на принципах європейської безпеки", - заявив він.

Столтенберг також назвав питання, які НАТО готове обговорювати з Росією:

відведення ракет середньої та меншої дальності;

зниження загроз в кіберпросторі;

зниження загроз, що походять від космічної зброї.

"Я вважаю, що ці питання можуть бути предметом обговорення, яке буде вигідним для всіх нас", - зазначив він.