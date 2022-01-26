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НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки". Послу в Брюсселі

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Середа 26 січня 2022 20:32
НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки". Послу в Брюсселі Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Північноатлантичний Альянс (НАТО) передало Росії свою відповідь щодо "гарантій безпеки". Документ був переданий російському послу в Бельгії, де знаходиться штаб-квартира Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"НАТО передала свої пропозиції Росії сьогодні вдень, паралельно зі Сполученими Штатами", - заявив офіційний представник НАТО.

Під час прес-конференції генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс передав Росії відповідь на "гарантії".

"НАТО підготувало свою відповідь Росії. Ми зробили це паралельно з США. Ми повинні продовжувати діалог по лінії Москва-Брюссель. Ми готові вислухати питання, які турбують Росію і вести діалог грунтуючись на принципах європейської безпеки", - заявив він.

Столтенберг також назвав питання, які НАТО готове обговорювати з Росією:

  • відведення ракет середньої та меншої дальності;
  • зниження загроз в кіберпросторі;
  • зниження загроз, що походять від космічної зброї.

"Я вважаю, що ці питання можуть бути предметом обговорення, яке буде вигідним для всіх нас", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що США передали письмову відповідь на російські "гарантії безпеки".

Пізніше Росія підтвердила, що отримала письмову відповідь від США.

Крім того, НАТО також планує надати Росії свою письмову відповідь на "гарантії безпеки".

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