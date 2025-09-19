В МОН заговорили о дуальном образовании в вузах: что это такое
В Украине планируется системное внедрение дуальной формы обучения в заведениях высшего образования (ЗВО). Уже в 2026 году дуальное образование должно стать "новой нормой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время первой пленарной сессии "Единство и взаимодействие ради будущего украинского образования" на Украинском форуме качества образования (UQAF-2025).
Приоритетные задачи и направления обучения
В целом Трофименко очертил четыре шага МОН, призванные удержать людей в Украине и сделать университеты точками развития общин:
- повышение стипендий и гибкие гранты для студентов;
- масштабирование дуального образования;
- инвестиции в исследовательскую инфраструктуру;
- усиление управленческой способности ЗВО.
Он сообщил также, что министерство "переходит к системному внедрению дуальной формы в ЗВО".
Чиновник объяснил, что работодатели и государственные предприятия обеспечат при этом:
- места обучения на производстве;
- наставничество;
- совместное оценивание результатов.
Среди приоритетных направлений - специальности для восстановления:
- инженерия;
- энергетика;
- ІТ/кибербезопасность;
- логистика;
- строительство;
- агропищевые технологии;
- медицина.
"Дуальное образование должно стать новой нормой уже в 2026 году", - подчеркнул заместитель министра.
В завершение он рассказал, что в рамках внедрения дуального образования в Украине:
- университеты формируют дорожные карты дуальных программ и портфели партнерств;
- бизнес и государственные предприятия - могут подавать технические задания и определять места для дуального обучения.
"Общая цель - сохранить человеческий капитал и закрепить за университетами роль опорных институтов восстановления страны", - подытожил представитель МОН.
В чем суть дуальной формы образования
Дуальная форма получения образования - это способ обучения, при котором теоретический материал осваивается в заведении с педагогом, а практическое обучение - проходит на производстве.
В МОН еще раньше объяснили, что такой подход существенно отличается от "практических отработок", поскольку в его основе - не просто закрепление теории на практике, а именно обучение в условиях производства.
Речь идет о том, что после выпуска молодежь, которая училась по дуальной форме:
- умеет работать с техникой;
- понимает все технологические процессы;
- имеет опыт взаимодействия с опытными специалистами предприятий.
"Часто им потом предлагают открытые вакансии на этом же предприятии, поэтому их трудоустройство является достаточно высоким", - рассказали украинцам в МОН.
Следовательно, дуальное образование позволяет студентам изучать теоретический материал в аудиториях и получать практические навыки непосредственно на предприятиях (где они выполняют должностные обязанности, соответствующие конкретной специальности).
При этом работа студентов по дуальной форме - оплачиваемая (сумма заработка зависит от договоренностей с работодателем).
Предпосылки дуального образования в Украине
В целом родиной дуального образования считают Германию, которая ввела обучение в пропорции "30% теории, 70% - практики" еще в прошлом веке. Впоследствии такой подход позаимствовали в Европе, Канаде, Южной Корее и Китае.
В Украине дуальное обучение начали пилотировать в течение 2015-2017 годов.
Тогда был запущен эксперимент по организации учебно-производственного процесса с элементами дуальной формы обучения на базе Высшего профессионального училища №33 в Киеве (профессия "Повар"), Высшего профессионального художественного училища во Львове (профессия "Маляр") и Высшего профессионального училища машиностроения в Запорожье (профессия "Токарь").
Первый выпуск трех экспериментальных групп показал положительные результаты внедрения элементов дуальной формы обучения:
- высокий уровень трудоустройства - до 97%;
- повышение качества профессиональной подготовки - на 12-17%;
- дополнительные финансовые поступления - до 50 тыс. гривен в каждом заведении;
- уменьшение расходов на коммунальные услуги и расходные материалы;
- более устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество с работодателями.
В сентябре 2018 года концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования одобрил Кабинет министров Украины.
В течение 2020/2021 учебного года дуальную форму образования применяли уже 217 украинских учреждений профессионального образования.
В 2023 году в Украине утвердили Положение о дуальной форме получения профессионального предвысшего и высшего образования.
