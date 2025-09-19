В МОН заговорили о дуальном образовании в вузах: что это такое

В Украине планируется системное внедрение дуальной формы обучения в заведениях высшего образования (ЗВО). Уже в 2026 году дуальное образование должно стать "новой нормой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время первой пленарной сессии "Единство и взаимодействие ради будущего украинского образования" на Украинском форуме качества образования (UQAF-2025).

Приоритетные задачи и направления обучения

В целом Трофименко очертил четыре шага МОН, призванные удержать людей в Украине и сделать университеты точками развития общин:

повышение стипендий и гибкие гранты для студентов;

масштабирование дуального образования;

инвестиции в исследовательскую инфраструктуру;

усиление управленческой способности ЗВО.

Он сообщил также, что министерство "переходит к системному внедрению дуальной формы в ЗВО".

Чиновник объяснил, что работодатели и государственные предприятия обеспечат при этом:

места обучения на производстве;

наставничество;

совместное оценивание результатов.

Среди приоритетных направлений - специальности для восстановления:

инженерия;

энергетика;

ІТ/кибербезопасность;

логистика;

строительство;

агропищевые технологии;

медицина.

"Дуальное образование должно стать новой нормой уже в 2026 году", - подчеркнул заместитель министра.

В завершение он рассказал, что в рамках внедрения дуального образования в Украине:

университеты формируют дорожные карты дуальных программ и портфели партнерств;

бизнес и государственные предприятия - могут подавать технические задания и определять места для дуального обучения.

"Общая цель - сохранить человеческий капитал и закрепить за университетами роль опорных институтов восстановления страны", - подытожил представитель МОН.

В чем суть дуальной формы образования

Дуальная форма получения образования - это способ обучения, при котором теоретический материал осваивается в заведении с педагогом, а практическое обучение - проходит на производстве.

В МОН еще раньше объяснили, что такой подход существенно отличается от "практических отработок", поскольку в его основе - не просто закрепление теории на практике, а именно обучение в условиях производства.

Речь идет о том, что после выпуска молодежь, которая училась по дуальной форме:

умеет работать с техникой;

понимает все технологические процессы;

имеет опыт взаимодействия с опытными специалистами предприятий.

"Часто им потом предлагают открытые вакансии на этом же предприятии, поэтому их трудоустройство является достаточно высоким", - рассказали украинцам в МОН.

Следовательно, дуальное образование позволяет студентам изучать теоретический материал в аудиториях и получать практические навыки непосредственно на предприятиях (где они выполняют должностные обязанности, соответствующие конкретной специальности).

При этом работа студентов по дуальной форме - оплачиваемая (сумма заработка зависит от договоренностей с работодателем).

Предпосылки дуального образования в Украине

В целом родиной дуального образования считают Германию, которая ввела обучение в пропорции "30% теории, 70% - практики" еще в прошлом веке. Впоследствии такой подход позаимствовали в Европе, Канаде, Южной Корее и Китае.

В Украине дуальное обучение начали пилотировать в течение 2015-2017 годов.

Тогда был запущен эксперимент по организации учебно-производственного процесса с элементами дуальной формы обучения на базе Высшего профессионального училища №33 в Киеве (профессия "Повар"), Высшего профессионального художественного училища во Львове (профессия "Маляр") и Высшего профессионального училища машиностроения в Запорожье (профессия "Токарь").

Первый выпуск трех экспериментальных групп показал положительные результаты внедрения элементов дуальной формы обучения:

высокий уровень трудоустройства - до 97%;

повышение качества профессиональной подготовки - на 12-17%;

дополнительные финансовые поступления - до 50 тыс. гривен в каждом заведении;

уменьшение расходов на коммунальные услуги и расходные материалы;

более устойчивое и взаимовыгодное сотрудничество с работодателями.

В сентябре 2018 года концепцию подготовки специалистов по дуальной форме получения образования одобрил Кабинет министров Украины.

В течение 2020/2021 учебного года дуальную форму образования применяли уже 217 украинских учреждений профессионального образования.

В 2023 году в Украине утвердили Положение о дуальной форме получения профессионального предвысшего и высшего образования.