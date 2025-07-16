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Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условиях

Среда 16 июля 2025 18:10
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Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условиях Некоторые из поступающих имеют шанс получить образовательные гранты (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В Украине утвердили новые размеры образовательных грантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.

Что изменилось для поступающих

В МОН рассказали, что правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года.

Так, в Украине были обновлены:

  • размеры образовательных грантов;
  • дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий абитуриентов.

Чем важны образовательные гранты

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий напомнил, что образовательный грант - это инструмент поддержки тех абитуриентов, которые:

  • имеют высокие результаты национального мультипредметного теста (НМТ);
  • не получили бюджетного места в желанном университете.

"Мы хотим, чтобы каждый талантливый студент имел шанс учиться там, где хочет, и по той программе, которую сам выбирает", - подчеркнул чиновник.

Кто и какой грант может получить

Украинцам сообщили, что с 2025 года гранты на обучение будут такими:

  • 17 тысяч гривен - грант 1-го уровня для поступающих с результатами 150+ баллов по двум предметам НМТ (140+ баллов для тех, кто поступает на специальности, которым в этом году предоставляется особая поддержка);
  • 25 тысяч гривен - грант 2-го уровня для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов.

"Эти средства будут направлены на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования", - отметили в МОН.

Подчеркивается, что получить грант могут только абитуриенты, которым до этого не было предложено по алгоритму отбора бюджетное место.

Справочно в МОН сообщили, что для вычисления размера гранта применяются также коэффициенты - в зависимости от специальности, на которую подается заявление.

Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условияхДля каких направлений применяется коэффициент 1,5 (скриншот: mon.gov.ua)

Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условияхДля каких направлений применяется коэффициент 1,3 или 1 (скриншот: mon.gov.ua)

"Заметим, что для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня", - добавили в МОН.

Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условияхОграничения уровня грантов для отдельных специальностей (скриншот: mon.gov.ua)

Когда применяется дополнительный коэффициент

По информации МОН, с 2025 года кроме базовых сумм был введен дополнительный коэффициент 1,5 - для определения размера государственного гранта.

Он применяется к абитуриентам, которые:

  • получили полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях;
  • поступают в заведения высшего образования (ЗВО) в этих же областях.

"Применение этого коэффициента призвано поддержать регионы, которые длительное время находятся под постоянной угрозой обстрелов и имеют сложную ситуацию с безопасностью", - объяснили в МОН.

В то же время коэффициент не применяется:

  • к абитуриентам из этих регионов, которые поступают в ЗВО в других областях;
  • к абитуриентам, которые поступают в прифронтовые ЗВО из других областей.

"Важно также отметить, что все региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом ЗВО, в который подано заявление", - подчеркнули в МОН.

Изменились ли коэффициенты для специальностей с особой поддержкой

Согласно информации МОН, отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе - их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом.

"Они повышают конкурсный балл поступающего", - напомнили украинцам.

Отмечается, что это позволяет привлечь абитуриентов к стратегически важным направлениям подготовки.

Напомним, ранее мы рассказывали о рекордах НМТ-2025 - сколько выпускников взяли 200 баллов и какие предметы стали для них "ловушкой".

Кроме того, мы объясняли, как абитуриентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) попасть в украинские вузы без НМТ.

Читайте также о пяти главных изменениях для абитуриентов в этом году.

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