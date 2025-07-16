Образовательные гранты 2025: кто из поступающих получит до 25 тысяч на обучение и при каких условиях
В Украине утвердили новые размеры образовательных грантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки.
Что изменилось для поступающих
В МОН рассказали, что правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года.
Так, в Украине были обновлены:
- размеры образовательных грантов;
- дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий абитуриентов.
Чем важны образовательные гранты
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий напомнил, что образовательный грант - это инструмент поддержки тех абитуриентов, которые:
- имеют высокие результаты национального мультипредметного теста (НМТ);
- не получили бюджетного места в желанном университете.
"Мы хотим, чтобы каждый талантливый студент имел шанс учиться там, где хочет, и по той программе, которую сам выбирает", - подчеркнул чиновник.
Кто и какой грант может получить
Украинцам сообщили, что с 2025 года гранты на обучение будут такими:
- 17 тысяч гривен - грант 1-го уровня для поступающих с результатами 150+ баллов по двум предметам НМТ (140+ баллов для тех, кто поступает на специальности, которым в этом году предоставляется особая поддержка);
- 25 тысяч гривен - грант 2-го уровня для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов.
"Эти средства будут направлены на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования", - отметили в МОН.
Подчеркивается, что получить грант могут только абитуриенты, которым до этого не было предложено по алгоритму отбора бюджетное место.
Справочно в МОН сообщили, что для вычисления размера гранта применяются также коэффициенты - в зависимости от специальности, на которую подается заявление.
Для каких направлений применяется коэффициент 1,5 (скриншот: mon.gov.ua)
Для каких направлений применяется коэффициент 1,3 или 1 (скриншот: mon.gov.ua)
"Заметим, что для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня", - добавили в МОН.
Ограничения уровня грантов для отдельных специальностей (скриншот: mon.gov.ua)
Когда применяется дополнительный коэффициент
По информации МОН, с 2025 года кроме базовых сумм был введен дополнительный коэффициент 1,5 - для определения размера государственного гранта.
Он применяется к абитуриентам, которые:
- получили полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях;
- поступают в заведения высшего образования (ЗВО) в этих же областях.
"Применение этого коэффициента призвано поддержать регионы, которые длительное время находятся под постоянной угрозой обстрелов и имеют сложную ситуацию с безопасностью", - объяснили в МОН.
В то же время коэффициент не применяется:
- к абитуриентам из этих регионов, которые поступают в ЗВО в других областях;
- к абитуриентам, которые поступают в прифронтовые ЗВО из других областей.
"Важно также отметить, что все региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом ЗВО, в который подано заявление", - подчеркнули в МОН.
Изменились ли коэффициенты для специальностей с особой поддержкой
Согласно информации МОН, отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе - их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом.
"Они повышают конкурсный балл поступающего", - напомнили украинцам.
Отмечается, что это позволяет привлечь абитуриентов к стратегически важным направлениям подготовки.
Напомним, ранее мы рассказывали о рекордах НМТ-2025 - сколько выпускников взяли 200 баллов и какие предметы стали для них "ловушкой".
Кроме того, мы объясняли, как абитуриентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) попасть в украинские вузы без НМТ.
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