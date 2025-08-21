Профтехобразование по-новому? В МОН объяснили, что меняет принятый Радой закон и для кого

Сегодня, 21 августа, Верховная Рада приняла закон о профессиональном образовании в Украине №13107-д. Он несет "фундаментальные изменения в профтехобразовании".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра образования и науки Украины Оксена Лисового во время образовательной конференции "Серпнева-2025: освіта для мінливого світу".

Чем важен закон для студентов, учебных заведений и бизнеса

"Я очень благодарю парламент, я очень благодарю комитет по вопросам образования и свою команду, которая занимается профтехом. Прекрасно, слава Богу. Долго ждали мы этого закона... Хорошо, что он проголосован", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что речь идет о "фундаментальных изменениях в профтехобразовании".

Фрагмент карты законопроекта (скриншот: itd.rada.gov.ua)

"Наша ключевая цель - реалистичность в выборе, который делает молодой человек, ребенок, заканчивая школу", - сообщил Лисовой.

Он напомнил также об "аномалиях", которые встречаются в Украине.

"Когда люди с высшим образованием работают совсем не по тому направлению, не по той специальности, которую они получали в учреждении высшего образования. А в основном они еще и получали его по государственному заказу", - объяснил министр.

Таким образом, по его словам, государственные средства были потрачены, но "результат - ноль".

"Для нас очень важно, чтобы дети осознавали, что они могут пойти по пути выбора рабочей профессии. Что они могут построить карьеру, начиная с профтеха", - подчеркнул глава МОН.

Именно поэтому, по его словам, министерство "меняет правила игры".

Согласно информации Лисового, один из больших "блоков" принятого парламентариями закона, - для дуального образования (речь идет о способе обучения, по которому теоретический материал осваивается в учебном заведении с педагогом, а практическое обучение - проходит на производстве).

"Целая статья посвящена дуальному образованию и правилам игры, взаимодействию с работодателями", - уточнил член правительства.

Еще один большой блок - посвящен "изменениям управления заведениями профтехобразования - через перезагрузку инструмента наблюдательных советов".

"Наша задача - унормировать, дать рычаги влияния наблюдательному совету на принятие решений руководством заведений профтехобразования (вплоть до рекомендаций по назначению или увольнению директоров заведений)", - объяснил министр.

Он добавил, что это - важный "инструмент".

"Очень важно, чтобы бизнес также инвестировал в учреждения профессионального образования... А он это будет делать, если он будет понимать, что заведение профессионального образования готовит специалиста именно для него. И готовит... настолько качественно, насколько это нужно бизнесу", - рассказал чиновник.

Кроме того, согласно закону, учреждения профессионального образования превращаются в коммунальные неприбыльные общества.

Это, по словам Лисового:

существенно облегчит управление финансами;

упростит администрирование заведений;

даст им больше автономии, свободы.

"Во взаимодействии с бизнесом это должно привести к тому, что самые эффективные учреждения профессионального образования будут зарабатывать гораздо большие средства - которые студент учреждения профессионального образования зарабатывает, например, в процессе производственной практики на предприятии (оставаясь студентом)", - объяснил министр.

Он добавил, что это также будет мотивировать студента идти в заведение профтехобразования, получать доход.

"Воспринимать этот трек как кратчайший путь к независимости, финансовой независимости, к успеху, к построению карьеры", - отметил Лисовой.

В завершение он признал, что этот закон - знаковый, ведь предусматривает "очень много аспектов".

Профтехобразование в Украине изменится (фото: Getty Images)

Реформа профобразования: ключевые изменения, которые предусматривает закон

Чуть позже в пресс-службе Министерства образования и науки также отреагировали на принятие парламентом законопроекта.

"Сегодня важный шаг для реформы профобразования: Верховная Рада Украины приняла закон "О профессиональном образовании" (№13107-д) во втором чтении. "За" проголосовали 255 депутатов", - сообщили гражданам.

Отмечается, что это - стратегический документ, который:

определяет современные правовые, организационные и финансовые основы функционирования и развития профессионального образования в Украине;

учитывает существенные структурные изменения в национальной системе образования, а также современные мировые тенденции, трансформационные и интеграционные процессы.

"Все это требует от учебных заведений внедрения новейших подходов к подготовке соискателей образования с целью обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда", - отметили в министерстве.

Следовательно, цель нового закона:

создать эффективную модель подготовки квалифицированных кадров в соответствии с потребностями рынка труда;

обеспечить устойчивое развитие человеческого капитала;

усилить экономику страны.

Среди главных изменений, которые предусматривает закон, упоминается прежде всего то, что профессиональные колледжи начнут работать в форме некоммерческих обществ, что позволит:

отказаться от тарифной сетки и типового штатного расписания;

свободно управлять собственными поступлениями.

"Эта финансовая автономия позволит повысить зарплаты лучшим сотрудникам заведений, прежде всего мастерам производственного обучения", - объяснили в МОН.

Между тем директорам заведений установят КРІ.

"Поэтому в течение нескольких лет мы увидим кадровые изменения и новых людей в управлении", - отметили в министерстве.

Кроме того, через несколько лет выпускников будет ждать внешнее оценивание результатов обучения, которое будут проводить независимые квалификационные центры.

"Это повысит качество подготовки специалистов, поскольку диплом уже не будут выдавать без такой проверки знаний", - рассказали в МОН.

Сообщается также, что высшие профессиональные училища, ПТУ и Центры ПТО постепенно переименуют в профессиональные колледжи, где будут учиться студенты, которые будут иметь полноценные академические права.

"И самое важное - мы наконец начнем создавать на базе колледжей эффективную модель подготовки квалифицированных кадров, которые нужны рынку труда уже сейчас", - отметили в ведомстве.

В завершение украинцам напомнили, что принятие закона является не только важным шагом в реформировании образовательной системы, но и одним из ключевых индикаторов выполнения Ukraine Facility Plan в сфере развития человеческого капитала (срок 2 квартал 2025 год).

"После его принятия в государственный бюджет поступит более 350 миллионов евро поддержки от ЕС", - подытожили в МОН.