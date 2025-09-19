ua en ru
В МОН заговорили про дуальну освіту в вишах: що це таке

П'ятниця 19 вересня 2025 13:34
В МОН заговорили про дуальну освіту в вишах: що це таке У вишах України запроваджують дуальну форму освіти (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Україні планується системне впровадження дуальної форми навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). Вже у 2026 році дуальна освіта має стати "новою нормою".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника міністра освіти й науки Миколи Трофименка під час першої пленарної сесії "Єдність і взаємодія задля майбутнього української освіти" на Українському форумі якості освіти (UQAF-2025).

Пріоритетні завдання та напрямки навчання

В цілому Трофименко окреслив чотири кроки МОН, покликані втримати людей в Україні та зробити університети точками розвитку громад:

Він повідомив також, що міністерство "переходить до системного впровадження дуальної форми у ЗВО".

Посадовець пояснив, що роботодавці та державні підприємства забезпечать при цьому:

  • місця навчання на виробництві;
  • наставництво;
  • спільне оцінювання результатів.

Серед пріоритетних напрямків - спеціальності для відновлення:

  • інженерія;
  • енергетика;
  • ІТ/кібербезпека;
  • логістика;
  • будівництво;
  • агрохарчові технології;
  • медицина.

"Дуальна освіта має стати новою нормою вже в 2026 році", - наголосив заступник міністра.

Насамкінець він розповів, що в межах запровадження дуальної освіти в Україні:

  • університети формують дорожні карти дуальних програм і портфелі партнерств;
  • бізнес і державні підприємства - можуть подавати технічні завдання та визначати місця для дуального навчання.

"Спільна мета - зберегти людський капітал і закріпити за університетами роль опорних інституцій відновлення країни", - підсумував представник МОН.

У чому суть дуальної форми освіти

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання - проходить на виробництві.

У МОН ще раніше пояснили, що такий підхід суттєво відрізняється від "практичних відпрацювань", оскільки в його основі - не просто закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва.

Йдеться про те, що після випуску молодь, яка навчалась за дуальною формою:

  • вміє працювати з технікою;
  • розуміє всі технологічні процеси;
  • має досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств.

"Часто їм потім пропонують відкриті вакансії на цьому ж підприємстві, тож їхнє працевлаштування є досить високим", - розповіли українцям у МОН.

Отже, дуальна освіта дозволяє студентам вивчати теоретичний матеріал в аудиторіях і отримувати практичні навички безпосередньо на підприємствах (де вони виконують посадові обов'язки, які відповідають конкретній спеціальності).

При цьому робота студентів за дуальною формою - оплачувана (сума заробітку залежить від домовленостей із роботодавцем).

Передумови дуальної освіти в Україні

В цілому батьківщиною дуальної освіти вважають Німеччину, яка запровадила навчання у пропорції "30% теорії, 70% - практики" ще в минулому сторіччі. Згодом такий підхід запозичили в Європі, Канаді, Південній Кореї та Китаї.

В Україні дуальне навчання почали пілотували впродовж 2015-2017 років.

Тоді було запущено експеримент з організації навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання на базі Вищого професійного училища №33 у Києві (професія "Кухар"), Вищого професійного художнього училища у Львові (професія "Маляр") і Вищого професійного училища машинобудування у Запоріжжі (професія "Токар").

Перший випуск трьох експериментальних груп засвідчив позитивні результати впровадження елементів дуальної форми навчання:

  • високий рівень працевлаштування - до 97%;
  • підвищення якості професійної підготовки - на 12-17%;
  • додаткові фінансові надходження - до 50 тис. гривень у кожному закладі;
  • зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали;
  • більш стійка та взаємовигідна співпраця з роботодавцями.

У вересні 2018 року концепцію підготовки фахівців за дуальною формою отримання освіти схвалив Кабінет міністрів України.

Впродовж 2020/2021 навчального року дуальну форму освіти застосовували вже 217 українських закладів професійної освіти.

У 2023 році в Україні затвердили Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ДТЕК набирає студентів на дуальне навчання з подальшою роботою в енергетиці.

Крім того, ми пояснювали, як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн в "Дії" (без походів до ЦНАПів).

Читайте також, що важливо знати про реформу професійно-технічної освіти в Україні.

