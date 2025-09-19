В МОН заговорили про дуальну освіту в вишах: що це таке

В Україні планується системне впровадження дуальної форми навчання у закладах вищої освіти (ЗВО). Вже у 2026 році дуальна освіта має стати "новою нормою".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова заступника міністра освіти й науки Миколи Трофименка під час першої пленарної сесії "Єдність і взаємодія задля майбутнього української освіти" на Українському форумі якості освіти (UQAF-2025).

Пріоритетні завдання та напрямки навчання

В цілому Трофименко окреслив чотири кроки МОН, покликані втримати людей в Україні та зробити університети точками розвитку громад:

підвищення стипендій і гнучкі гранти для студентів;

масштабування дуальної освіти;

інвестиції в дослідницьку інфраструктуру;

посилення управлінської спроможності ЗВО.

Він повідомив також, що міністерство "переходить до системного впровадження дуальної форми у ЗВО".

Посадовець пояснив, що роботодавці та державні підприємства забезпечать при цьому:

місця навчання на виробництві;

наставництво;

спільне оцінювання результатів.

Серед пріоритетних напрямків - спеціальності для відновлення:

інженерія;

енергетика;

ІТ/кібербезпека;

логістика;

будівництво;

агрохарчові технології;

медицина.

"Дуальна освіта має стати новою нормою вже в 2026 році", - наголосив заступник міністра.

Насамкінець він розповів, що в межах запровадження дуальної освіти в Україні:

університети формують дорожні карти дуальних програм і портфелі партнерств;

бізнес і державні підприємства - можуть подавати технічні завдання та визначати місця для дуального навчання.

"Спільна мета - зберегти людський капітал і закріпити за університетами роль опорних інституцій відновлення країни", - підсумував представник МОН.

У чому суть дуальної форми освіти

Дуальна форма здобуття освіти - це спосіб навчання, за яким теоретичний матеріал опановується в закладі з педагогом, а практичне навчання - проходить на виробництві.

У МОН ще раніше пояснили, що такий підхід суттєво відрізняється від "практичних відпрацювань", оскільки в його основі - не просто закріплення теорії на практиці, а саме навчання в умовах виробництва.

Йдеться про те, що після випуску молодь, яка навчалась за дуальною формою:

вміє працювати з технікою;

розуміє всі технологічні процеси;

має досвід взаємодії з досвідченими фахівцями підприємств.

"Часто їм потім пропонують відкриті вакансії на цьому ж підприємстві, тож їхнє працевлаштування є досить високим", - розповіли українцям у МОН.

Отже, дуальна освіта дозволяє студентам вивчати теоретичний матеріал в аудиторіях і отримувати практичні навички безпосередньо на підприємствах (де вони виконують посадові обов'язки, які відповідають конкретній спеціальності).

При цьому робота студентів за дуальною формою - оплачувана (сума заробітку залежить від домовленостей із роботодавцем).

Передумови дуальної освіти в Україні

В цілому батьківщиною дуальної освіти вважають Німеччину, яка запровадила навчання у пропорції "30% теорії, 70% - практики" ще в минулому сторіччі. Згодом такий підхід запозичили в Європі, Канаді, Південній Кореї та Китаї.

В Україні дуальне навчання почали пілотували впродовж 2015-2017 років.

Тоді було запущено експеримент з організації навчально-виробничого процесу з елементами дуальної форми навчання на базі Вищого професійного училища №33 у Києві (професія "Кухар"), Вищого професійного художнього училища у Львові (професія "Маляр") і Вищого професійного училища машинобудування у Запоріжжі (професія "Токар").

Перший випуск трьох експериментальних груп засвідчив позитивні результати впровадження елементів дуальної форми навчання:

високий рівень працевлаштування - до 97%;

підвищення якості професійної підготовки - на 12-17%;

додаткові фінансові надходження - до 50 тис. гривень у кожному закладі;

зменшення витрат на комунальні послуги та витратні матеріали;

більш стійка та взаємовигідна співпраця з роботодавцями.

У вересні 2018 року концепцію підготовки фахівців за дуальною формою отримання освіти схвалив Кабінет міністрів України.

Впродовж 2020/2021 навчального року дуальну форму освіти застосовували вже 217 українських закладів професійної освіти.

У 2023 році в Україні затвердили Положення про дуальну форму здобуття фахової передвищої та вищої освіти.