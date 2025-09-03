ua en ru
Ср, 03 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Дія" вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн

Среда 03 сентября 2025 07:30
UA EN RU
"Дія" вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн Студенты некоторых вузов могут зарегистрировать место проживания в общежитии онлайн (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня студенты некоторых высших учебных заведений в Украине имеют возможность зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн - через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как работает сервис и для каких вузов

В МОН рассказали, что регистрация места проживания в общежитиях высших учебных заведений стала доступной в "Дії" в конце августа.

Речь идет о том, что студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн, по "упрощенной" процедуре - без визитов в центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

По состоянию на 27 августа сервис работает в 23 вузах Украины.

"Работаем над подключением всех университетов страны", - подчеркивается на портале "Дія".

&quot;Дія&quot; вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайнКакие университеты подключены к услуге (скриншот: diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya)

Кто может воспользоваться таким сервисом

Согласно информации МОН, зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн могут те студенты, которые:

  • не являются военнообязанными;
  • имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • заключили договор о проживании в общежитии учебного заведения.

&quot;Дія&quot; вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайнКто может воспользоваться услугой (кадр из видео: youtube.com/@Diia)

Как зарегистрировать место жительства в общежитии

Для того чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, нужно:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • перейти в личном кабинете гражданина в раздел "Послуги";
  • зайти в "Усі послуги";
  • выбрать услугу "Зміна місця проживання";
  • проверить свои данные;
  • указать учебное заведение и общежитие, в котором нужно зарегистрировать место жительства;
  • если нужно - добавить номер договора и дату его подписания;
  • подписать заявление "Дія.Підпис" или Квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо университета.

Далее нужно будет оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит общежитие в 2025 году (в университетах Киева, Львова, Харькова и Днепра).

Кроме того, мы объясняли, какова ситуация с общежитиями в Государственном университете "Киевский авиационный институт" и можно ли заселиться жителям столицы.

Читайте также, сколько первокурсников зачислили в вузы в этом году и какие специальности - в топе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье ЦПАУ Дия Студенты Документы Образование в Украине Вузы Университеты
Новости
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком