"Дія" вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн
Сегодня студенты некоторых высших учебных заведений в Украине имеют возможность зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн - через "Дію".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.
Как работает сервис и для каких вузов
В МОН рассказали, что регистрация места проживания в общежитиях высших учебных заведений стала доступной в "Дії" в конце августа.
Речь идет о том, что студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн, по "упрощенной" процедуре - без визитов в центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).
По состоянию на 27 августа сервис работает в 23 вузах Украины.
"Работаем над подключением всех университетов страны", - подчеркивается на портале "Дія".
Какие университеты подключены к услуге (скриншот: diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya)
Кто может воспользоваться таким сервисом
Согласно информации МОН, зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн могут те студенты, которые:
- не являются военнообязанными;
- имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- заключили договор о проживании в общежитии учебного заведения.
Кто может воспользоваться услугой (кадр из видео: youtube.com/@Diia)
Как зарегистрировать место жительства в общежитии
Для того чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, нужно:
- авторизоваться на портале "Дія";
- перейти в личном кабинете гражданина в раздел "Послуги";
- зайти в "Усі послуги";
- выбрать услугу "Зміна місця проживання";
- проверить свои данные;
- указать учебное заведение и общежитие, в котором нужно зарегистрировать место жительства;
- если нужно - добавить номер договора и дату его подписания;
- подписать заявление "Дія.Підпис" или Квалифицированной электронной подписью (КЭП).
После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо университета.
Далее нужно будет оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.
