"Дія" вместо ЦНАПов? Как студентам оформить прописку в общежитии онлайн

Сегодня студенты некоторых высших учебных заведений в Украине имеют возможность зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн - через "Дію".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Как работает сервис и для каких вузов

В МОН рассказали, что регистрация места проживания в общежитиях высших учебных заведений стала доступной в "Дії" в конце августа.

Речь идет о том, что студенты вузов могут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн, по "упрощенной" процедуре - без визитов в центры предоставления административных услуг (ЦНАПы).

По состоянию на 27 августа сервис работает в 23 вузах Украины.

"Работаем над подключением всех университетов страны", - подчеркивается на портале "Дія".

Какие университеты подключены к услуге (скриншот: diia.gov.ua/services/zmina-miscya-prozhivannya)

Кто может воспользоваться таким сервисом

Согласно информации МОН, зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн могут те студенты, которые:

не являются военнообязанными;

имеют регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

заключили договор о проживании в общежитии учебного заведения.

Кто может воспользоваться услугой (кадр из видео: youtube.com/@Diia)

Как зарегистрировать место жительства в общежитии

Для того чтобы зарегистрировать место жительства в общежитии учреждения высшего образования, нужно:

авторизоваться на портале "Дія";

перейти в личном кабинете гражданина в раздел "Послуги";

зайти в "Усі послуги";

выбрать услугу "Зміна місця проживання";

проверить свои данные;

указать учебное заведение и общежитие, в котором нужно зарегистрировать место жительства;

если нужно - добавить номер договора и дату его подписания;

подписать заявление "Дія.Підпис" или Квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После подачи заявления его согласовывает уполномоченное лицо университета.

Далее нужно будет оплатить административный сбор и ожидать решения органа регистрации места жительства.