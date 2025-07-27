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До 30 тысяч стипендии? Кто из аспирантов получит больше денег и когда все изменится

Воскресенье 27 июля 2025 08:42
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До 30 тысяч стипендии? Кто из аспирантов получит больше денег и когда все изменится Некоторые из аспирантов смогут получить больше денег на исследовательские проекты (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В Украине планируют ввести экспериментальный проект - новую "модель" аспирантуры, в рамках которой аспирант вместе с руководителем смогут создавать отдельный исследовательский проект и выигрывать для него средства (в частности на увеличенную стипендию).

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов.

Какая проблема существует в украинской науке и что с перспективами

По словам эксперта, в Украине существует проблема "старения" в науке.

"К сожалению, даже до войны количество молодых ученых в системе Академии наук уменьшилось на 40% (в течение 2017-2021 гг., - Ред.)", - уточнил Курбатов.

Он отметил, что такая ситуация сложилась, в частности, из-за престижности.

"А престижность... это, прежде всего, заработные платы. Меняя эту модель, мы меняем и подходы к привлечению молодежи", - поделился чиновник.

Он объяснил, что сейчас задача министерства - изменить модель финансирования, дать больше возможностей способным институтам, ведь исходя из мирового опыта, "именно мощные крупные институты дают больше возможностей ученым и в частности привлекают для них больше средств".

"Мы, как страна в войне, сейчас не можем выйти и сказать, что в следующем году будем выделять на науку в 10 раз больше денег. Финансово, к сожалению, мы этого не потянем. Но мы меняем модель, которая поможет финансировать науку лучше", - рассказал Курбатов.

Речь идет, в частности, про:

  • выявление способных институтов, которые имеют весомые достижения, передовые фундаментальные исследования, успешные прикладные внедрения;
  • предоставление им дополнительной поддержки.

Заместитель министра добавил, что один из параметров в новой модели финансирования - это то, сколько молодых ученых имеет институт.

"Потому что учреждение, которое не имеет молодежи, часто не имеет и будущего", - подчеркнул эксперт.

Как может измениться аспирантура в Украине и для каких наук

Курбатов рассказал, что идти в аспирантуру до войны украинцы "также не очень хотели".

"Стипендия 7-8 тысяч гривен в месяц, нет денег на командировки, на реактивы и тому подобное. Молодые люди не понимали, зачем туда идти", - объяснил он.

Чиновник напомнил, что для физиков, математиков и химиков, например, важно уметь программировать.

"И если ты физик и умеешь программировать, айти-компания сразу со старта предлагает тебе как начинающему 30-40 тысяч гривен", - добавил он.

Учитывая это, в новой модели "проектной аспирантуры", над которой сейчас работают чиновники, "каждому аспиранту вместе с руководителем можно будет подать отдельный исследовательский проект".

Заместитель министра сообщил, что при этом можно будет заполнить заявку и выиграть средства на:

  • увеличенную стипендию (20-30 тысяч в месяц);
  • оплату работы научного руководителя;
  • командировки;
  • реактивы;
  • материалы.

"Максимум из того, что необходимо для качественного исследования... Через 4 года вы отчитываетесь за проект и это же является защитой диссертации", - отметил представитель Министерства образования и науки Украины.

Он рассказал также, что это будет экспериментальный проект.

"Сначала - для естественных наук, для направления STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - естественные науки, технологии, инженерия и математика, - Ред.). Потому что именно там у нас наибольшее проседание по количеству молодежи. В аспирантуре в естественных науках - очень мало людей", - объяснил Курбатов.

В завершение он признал, что Украина имеет вместе с тем и "определенное преимущество".

"У нас еще с СССР осталось достаточно сильных институтов естественного профиля. Иными словами есть инфраструктура, где эти аспиранты могут работать. Нужно создать условия", - подытожил заместитель министра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменили порядок назначения социальных стипендий студентам.

Кроме того, мы объясняли, кто из студентов имеет право на стипендии, какими они бывают и каковы их суммы.

Читайте также об образовательных грантах 2025 года - кто из поступающих может получить деньги на обучение, какую сумму и при каких условиях.

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