Какие стипендии получают студенты и когда ждать повышения выплат

Академическая стипендия в Украине составляет около 2100 гривен, а повышенная – почти 3000 гривен. Студенческие стипендии планируют увеличить.

Академическая стипендия у студентов в Украине сейчас составляет около 2100 грн. Повышенная стипендия доходит почти до 3000 грн. Этого недостаточно, и в Минобразования осознают, что стипендиальное обеспечение требует повышения.

"Сейчас как раз на последних этапах в Верховной Раде рассматривается законопроект, который говорит о том, что у нас должны появиться так называемые национальные стипендии. Это повышенные стипендии, которые смогут обеспечить студентов минимум на уровне минимальной заработной планы", – подчеркивает Михаил Винницкий.

По его словам, это позволит человеку базово жить с такой стипендии.

"Это будет для наших сильнейших студентов, которые будут иметь самые высокие баллы", – объясняет он.

В законопроекте также предусмотрено повышение стипендий для студентов, обучающихся по госзаказу. Вопрос обеспечения стипендиями будет активно обсуждаться в ближайшие месяцы в контексте рассмотрения законопроекта №10399. Если его примут, изменения могут вступить в силу уже со следующего года.

Повысят зарплаты и воспитателям

Правительство готовится повысить заработные платы работникам детских садов. Хоть официальная статистика показывает средний доход около 12 тысяч гривен, на самом деле большинство воспитателей получают минимальную зарплату, заявили ранее РБК-Украина в МОН.

"Средняя зарплата воспитателей около 12 тысяч гривен по той статистике, которую мы видим. Но очень много людей работают на минималку. И немало людей уже очень много лет в системе. Мы понимаем, что еще три-четыре года, и они уйдут на пенсию. Они нам делают эту статистику, где якобы все выглядит не слишком критично. Но на самом деле все очень критично", – отметила заместитель министра Анастасия Коновалова.

Она добавила, что на следующий год правительство планирует предоставить дополнительную финансовую поддержку дошкольному образованию через программу "еЯсли" Министерства социальной политики, семьи и молодежи. Это может увеличить финансирование отрасли примерно на 30%.