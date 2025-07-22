ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ДТЭК набирает студентов на дуальное обучение с последующей работой в энергетике

Вторник 22 июля 2025 20:49
UA EN RU
ДТЭК набирает студентов на дуальное обучение с последующей работой в энергетике Фото: ДТЭК набирает студентов на дуальное обучение с последующей работой в энергетике (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания ДТЭК набирает студентов на дуальную форму обучения в операторах системы распределения, где они могут совмещать учебу с работой в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В первом полугодии 2025 года к проекту дуального образования в операторах системы распределения ДТЭК Сети присоединились еще 13 студентов, и общее количество участников достигло 428 человек. В августе набор студентов на дуальную форму обучения продолжается. Подать заявки на участие в проекте дуального образования можно у куратора группы в учебном заведении. Такие инициативы - это не только возможность для молодежи увидеть перспективы в энергетике, но и реальный шанс стать частью ее будущего уже сегодня", - говорится в нем.

Отмечается, что проект сочетает теоретическое обучение с практикой на предприятиях, что позволяет студентам получать реальные навыки, а компании - формировать кадровый резерв и привлекать молодых специалистов.

В частности, сейчас ДТЭК Сети сотрудничает с 27 учебными заведениями в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях - 13 университетами и 14 колледжами.

"Мы видим, как дуальное образование меняет подход к подготовке специалистов. Молодежь получает практические навыки, знакомится с современным оборудованием и технологиями, а мы - мотивированных работников, которые уже знают специфику работы. Это инвестиция в будущее энергетики Украины", - отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Образование в Украине
Новости
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Рада приняла резонансный закон об урезании полномочий НАБУ и САП
Аналитика
Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Год спокойствия, но не для всех. Что даст бизнесу мораторий на проверки