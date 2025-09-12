ua en ru
Германия уже начала патрулировать воздушное пространство Польши после атаки РФ

Пятница 12 сентября 2025 16:47
Германия уже начала патрулировать воздушное пространство Польши после атаки РФ Фото: Берлин активировал расширенное авиационное патрулирование над Польшей (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Немецкие экипажи будут работать круглосуточно в воздушном пространстве Польши, реагируя на новые угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Патрулирование Германией воздушного пространства над Польшей уже стартовало, сообщили в Министерстве обороны Германии.

По информации ведомства, в регионе теперь работают две боевые дежурные смены, которые выполняют миссию 24/7. Они имеют все необходимые квалификации для патрулирования и реагирования на потенциальные угрозы.

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября 19 дронов залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели, но удалось поразить только 4 беспилотника.

Это стало первым случаем с начала войны в Украине, когда российские дроны были не только зафиксированы на территории НАТО, но и успешно сбиты.

Польша обнаружила обломки 16 дронов, пересекших границу, в разных регионах страны. Обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По запросу Варшавы НАТО применило статью 4, которая позволяет государствам-членам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

Реакция Германии

10 сентября в Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в РФ. Берлин пообещал дать жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

По его словам, инцидент стал очередным этапом в череде провокаций России, которые на протяжении месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Также глава оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к ее воздушному пространству.

Кроме того, армия ФРГ разработала стратегический документ, в котором определила Россию "экзистенциальной угрозой" для Германии и Европы в целом.

