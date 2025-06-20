Экзистенциальная угроза: в Бундесвере оценили уровень опасности от России
Немецкий Бундесвер разработал стратегический документ для внутреннего использования, в котором Россия названа "экзистенциальной угрозой". Военные отмечают опасность со стороны РФ как для Германии, так и для Европы в целом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой статью немецкого журнала Spiegel, перепечатанную агентством Reuters.
Программный документ, который разрабатывался в течение полутора лет для создания концептуальной основы развития Бундесвера, определяет Россию, как угрозу. В частности там указано, что Россия последние годы целенаправленно переориентирует абсолютно всю государственную и экономическую структуру на большую войну против НАТО.
Россияне активно модернизируют свою армию, используя опыт войны в Украине. В 2026 году российская армия может насчитывать уже 1,5 миллиона единиц живой силы. Также Кремль мобилизует промышленность и власть, чтобы к концу десятилетия быть максимально готовым к крупномасштабному конфликту против Альянса.
В документе также подчеркивается, что время на подготовку истекает: Германия должна значительно расширить военные и гражданские оборонительные возможности. Это позволит в будущем уверенно противостоять российским попыткам вторжения.
Война на пороге: РФ готовится атаковать НАТО
Не так давно Бундесвер подготовил еще один доклад, ключевой мыслью которого было то, что власти РФ готовятся к масштабной войне против НАТО. У Германии есть всего несколько лет на подготовку.
С оценками Германии согласен президент Литвы Гитанас Науседа. Он заявил, что Россия может осуществить новое нападение спустя уже несколько лет. Страны Балтии могут стать первоочередными мишенями России.
Начальник Генштаба вооруженных сил Германии Карстен Бройер отдал приказ о полном оснащении немецких вооруженных сил оружием и другими материалами до 2029 года. А министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкой армии понадобится еще не менее 60 тысяч солдат.
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