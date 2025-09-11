Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши - сознательная провокация Кремля. Противовоздушная оборона НАТО сработала, но недостаточно эффективно, чтобы предотвратить массовое нарушение границы.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам главы правительства, инцидент стал очередным этапом в ряде провокаций России, которые на протяжении месяцев фиксируются в Балтийском регионе и на восточном фланге НАТО.

Он подчеркнул, что атака беспилотников является серьезной угрозой миру в Европе и подтверждает сознательный характер действий Москвы.

Канцлер поддержал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска об умышленном характере вторжения и отверг заявления Кремля о "несчастном случае" либо "стечении обстоятельств".

Систему ППО необходимо реформировать

Особое внимание Мерц уделил состоянию системы противовоздушной обороны НАТО. По его словам, данный инцидент с дронами продемонстрировал необходимость существенного реформирования противовоздушной обороны Альянса в Европе.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская противовоздушная оборона, противовоздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была бы, чтобы предотвратить проникновение такого большого количества беспилотников в воздушное пространство Польши", - сказал он.

По мнению канцлера, это серьезный сигнал для союзников, который должен стать поводом для глубокой дискуссии как в НАТО, так и в Европейском Союзе.

"Мы решительно настроены и готовы в дальнейшем существенно усилить боеготовность и обороноспособность европейской части НАТО", - добавил Мерц.