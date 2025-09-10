ua en ru
Не ошибка, а эскалация: в Германии обещают России жесткий ответ за атаку на Польшу

Германия, Среда 10 сентября 2025 15:46
Не ошибка, а эскалация: в Германии обещают России жесткий ответ за атаку на Польшу
Автор: Антон Корж

В Германии заявили, что атака российских дронов не была "навигационной ошибкой", как пытаются заявлять в РФ. Берлин даст жесткий ответ для Кремля в ответ на эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса и министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля.

В частности Писториус заявил, что атака дронов на Польшу была преднамеренной. Россия направила "Шехеды" на польскую территорию целенаправленно, назвать это навигационной ошибкой невозможно.

Вадефуль добавил, что Россия продемонстрировала стремление к эскалации. Поэтому Кремль получит жесткий ответ.

"С проникновением дрона в Польшу Россия приняла эскалацию. Россия не готова к дипломатии, поэтому мы дадим сильный ответ", - заявил он.

Отметим, министерство обороны России прилюдно солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались". Кремль комментировать эту ситуацию отказался.

Российские дроны в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября российская атака ударными беспилотниками по Украине впервые задела Польшу, которая является членом НАТО. На территорию страны залетели по меньшей мере 19 беспилотников, из которых четыре удалось сбить. В МВД Польши сообщили, что идентифицировано семь дронов и "остатки ракеты неустановленного происхождения".

Организация Североатлантического договора активировала статью 4 в связи с нарушением воздушного пространства Польши российскими дронами. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

