ua en ru
Пт, 12 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Німеччина вже почала патрулювати повітряний простір Польщі після атаки РФ

Польща, П'ятниця 12 вересня 2025 16:47
UA EN RU
Німеччина вже почала патрулювати повітряний простір Польщі після атаки РФ Фото: Берлін активував розширене авіаційне патрулювання над Польщею (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Німецькі екіпажі будуть працювати цілодобово у повітряному просторі Польщі, реагуючи на нові загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Патрулювання Німеччиною повітряного простору над Польщею вже стартувало, повідомили в Міністерстві оборони Німеччини.

За інформацією відомства, у регіоні тепер працюють дві бойові чергові зміни, які виконують місію 24/7. Вони мають всі необхідні кваліфікації для патрулювання та реагування на потенційні загрози.

Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня 19 дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі, але вдалось уразити лише 4 безпілотники.

Це стало першим випадком від початку війни в Україні, коли російські дрони були не лише зафіксовані на території НАТО, а й успішно збиті.

Польща виявила уламки 16 дронів, що перетнули кордон, у різних регіонах країни. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

За запитом Варшави НАТО застосувало статтю 4, яка дозволяє державам-членам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

Реакція Німеччини

10 вересня у Німеччині заявили, що атака російських дронів не була "навігаційною помилкою", як намагаються заявляти у РФ. Берлін пообіцяв дати жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Москви. За його словами, інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які впродовж місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.

Також голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп закликав НАТО надати Україні далекобійну зброю та попросив дозволу знищувати російські дрони ще на підльоті до її повітряного простору.

Крім того, армія ФРН розробила стратегічний документ, у якому визначила Росію "екзистенціальною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Атака дронів
Новини
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Трамп нарешті вирішив дотиснути Росію, але тепер найскладніше, - Politico
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії