Німеччина вже почала патрулювати повітряний простір Польщі після атаки РФ

Німецькі екіпажі будуть працювати цілодобово у повітряному просторі Польщі, реагуючи на нові загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За інформацією відомства, у регіоні тепер працюють дві бойові чергові зміни , які виконують місію 24/7. Вони мають всі необхідні кваліфікації для патрулювання та реагування на потенційні загрози.

Патрулювання Німеччиною повітряного простору над Польщею вже стартувало, повідомили в Міністерстві оборони Німеччини.

Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня 19 дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі, але вдалось уразити лише 4 безпілотники.

Це стало першим випадком від початку війни в Україні, коли російські дрони були не лише зафіксовані на території НАТО, а й успішно збиті.

Польща виявила уламки 16 дронів, що перетнули кордон, у різних регіонах країни. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

За запитом Варшави НАТО застосувало статтю 4, яка дозволяє державам-членам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

Реакція Німеччини

10 вересня у Німеччині заявили, що атака російських дронів не була "навігаційною помилкою", як намагаються заявляти у РФ. Берлін пообіцяв дати жорстку відповідь для Кремля у відповідь на ескалацію.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що атака безпілотників є серйозною загрозою миру в Європі та підтверджує свідомий характер дій Москви. За його словами, інцидент став черговим етапом у низці провокацій Росії, які впродовж місяців фіксуються у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО.

Також голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп закликав НАТО надати Україні далекобійну зброю та попросив дозволу знищувати російські дрони ще на підльоті до її повітряного простору.

Крім того, армія ФРН розробила стратегічний документ, у якому визначила Росію "екзистенціальною загрозою" для Німеччини та Європи загалом.