"Независимо от позиции РФ": Зеленский назвал главное условие мира

Украина, Суббота 07 февраля 2026 11:53
UA EN RU
Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Украина считает, что ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны должны стать гарантии безопасности, которые должны быть подписаны раньше других документов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Читайте также: США хотят завершения войны в Украине до июня и будут давить: Зеленский объяснил почему

По словам главы государства, подписание гарантий безопасности станет сигналом доверия к партнерам и создаст основу для дальнейших политических решений.

"Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом подписали другие документы. Это вопрос не только справедливости, но и доверия", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россия, вероятно, не заинтересована в заключении Украиной отдельных договоренностей по безопасности с США, однако это не повлияет на позицию Киева.

"Я не думаю, что "русские" очень хотят, чтобы мы что-то с США подписывали. Но мы это не обсуждаем. Так будет. Независимо от того: кому нравится, кому - нет. Украина будет получать гарантии безопасности. Без гарантий безопасности не может быть окончания войны", - заявил Зеленский.

Гарантии безопасности

Зеленский сообщил журналистам, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. По его словам, основные договоренности уже подготовлены, осталось лишь определить дату и место подписания соответствующего соглашения.

В то же время в медиа появлялась информация, что администрация Трампа якобы связывает предоставление гарантий безопасности с уступками Украины в территориальных вопросах, в частности по Донбассу. В Белом доме такие утверждения опровергли, заявив, что Киев не принуждают ни к каким уступкам.

В конце января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России, которые американская сторона оценила положительно, а украинская - как содержательные. Запланированная на 1 февраля следующая встреча делегаций была перенесена.

5 февраля в Абу-Даби прошел очередной раунд переговоров, после которого стороны обнародовали совместное коммюнике, назвав обсуждения конструктивными. Участники сосредоточились на вопросах внедрения перемирия, мониторинга прекращения боевых действий и договорились об очередном обмене пленными.

Кроме того, делегации отдельно рассматривали механизмы введения режима прекращения огня.

