"Независимо от позиции РФ": Зеленский назвал главное условие мира

Украина считает, что ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны должны стать гарантии безопасности, которые должны быть подписаны раньше других документов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

По словам главы государства, подписание гарантий безопасности станет сигналом доверия к партнерам и создаст основу для дальнейших политических решений.

"Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом подписали другие документы. Это вопрос не только справедливости, но и доверия", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Россия, вероятно, не заинтересована в заключении Украиной отдельных договоренностей по безопасности с США, однако это не повлияет на позицию Киева.

"Я не думаю, что "русские" очень хотят, чтобы мы что-то с США подписывали. Но мы это не обсуждаем. Так будет. Независимо от того: кому нравится, кому - нет. Украина будет получать гарантии безопасности. Без гарантий безопасности не может быть окончания войны", - заявил Зеленский.