"Независимо от позиции РФ": Зеленский назвал главное условие мира
Украина считает, что ключевым элементом любых договоренностей о завершении войны должны стать гарантии безопасности, которые должны быть подписаны раньше других документов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
По словам главы государства, подписание гарантий безопасности станет сигналом доверия к партнерам и создаст основу для дальнейших политических решений.
"Я бы очень хотел, чтобы мы сначала подписали гарантии безопасности, а потом подписали другие документы. Это вопрос не только справедливости, но и доверия", - подчеркнул Зеленский.
Он отметил, что Россия, вероятно, не заинтересована в заключении Украиной отдельных договоренностей по безопасности с США, однако это не повлияет на позицию Киева.
"Я не думаю, что "русские" очень хотят, чтобы мы что-то с США подписывали. Но мы это не обсуждаем. Так будет. Независимо от того: кому нравится, кому - нет. Украина будет получать гарантии безопасности. Без гарантий безопасности не может быть окончания войны", - заявил Зеленский.
Гарантии безопасности
Зеленский сообщил журналистам, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом стороны обсудили гарантии безопасности для Украины. По его словам, основные договоренности уже подготовлены, осталось лишь определить дату и место подписания соответствующего соглашения.
В то же время в медиа появлялась информация, что администрация Трампа якобы связывает предоставление гарантий безопасности с уступками Украины в территориальных вопросах, в частности по Донбассу. В Белом доме такие утверждения опровергли, заявив, что Киев не принуждают ни к каким уступкам.
В конце января в Абу-Даби состоялись первые трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России, которые американская сторона оценила положительно, а украинская - как содержательные. Запланированная на 1 февраля следующая встреча делегаций была перенесена.
5 февраля в Абу-Даби прошел очередной раунд переговоров, после которого стороны обнародовали совместное коммюнике, назвав обсуждения конструктивными. Участники сосредоточились на вопросах внедрения перемирия, мониторинга прекращения боевых действий и договорились об очередном обмене пленными.
Кроме того, делегации отдельно рассматривали механизмы введения режима прекращения огня.