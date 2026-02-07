"Незалежно від позиції РФ": Зеленський назвав головну умову миру

Україна вважає, що ключовим елементом будь-яких домовленостей про завершення війни мають стати гарантії безпеки, які повинні бути підписані раніше за інші документи.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, підписання гарантій безпеки стане сигналом довіри до партнерів і створить основу для подальших політичних рішень.

"Я би дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім підписали інші документи. Це питання не лише справедливості, а й довіри", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що Росія, ймовірно, не зацікавлена в укладанні Україною окремих безпекових домовленостей зі США, однак це не вплине на позицію Києва.

"Я не думаю, що "рускі" дуже хочуть, щоб ми щось з США підписували. Але ми це не обговорюємо. Так буде. Незалежно від того: кому подобається, кому - ні. Україна буде отримувати гарантії безпеки. Без гарантій безпеки не може бути закінчення війни", - заявив Зеленський.