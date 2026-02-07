"Незалежно від позиції РФ": Зеленський назвав головну умову миру
Україна вважає, що ключовим елементом будь-яких домовленостей про завершення війни мають стати гарантії безпеки, які повинні бути підписані раніше за інші документи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.
Читайте також: США хочуть завершення війни в Україні до червня і будуть тиснути: Зеленський пояснив чому
За словами глави держави, підписання гарантій безпеки стане сигналом довіри до партнерів і створить основу для подальших політичних рішень.
"Я би дуже хотів, щоб ми спочатку підписали гарантії безпеки, а потім підписали інші документи. Це питання не лише справедливості, а й довіри", - наголосив Зеленський.
Він зазначив, що Росія, ймовірно, не зацікавлена в укладанні Україною окремих безпекових домовленостей зі США, однак це не вплине на позицію Києва.
"Я не думаю, що "рускі" дуже хочуть, щоб ми щось з США підписували. Але ми це не обговорюємо. Так буде. Незалежно від того: кому подобається, кому - ні. Україна буде отримувати гарантії безпеки. Без гарантій безпеки не може бути закінчення війни", - заявив Зеленський.
Гарантії безпеки
Зеленський повідомив журналістам, що під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом сторони обговорили гарантії безпеки для України. За його словами, основні домовленості вже підготовлені, залишилося лише визначити дату та місце підписання відповідної угоди.
Водночас у медіа з’являлася інформація, що адміністрація Трампа нібито пов’язує надання гарантій безпеки з поступками України у територіальних питаннях, зокрема щодо Донбасу. У Білому домі такі твердження заперечили, заявивши, що Київ не примушують до жодних поступок.
Наприкінці січня в Абу-Дабі відбулися перші тристоронні переговори за участі України, США та Росії, які американська сторона оцінила позитивно, а українська - як змістовні. Заплановану на 1 лютого наступну зустріч делегацій було перенесено.
5 лютого в Абу-Дабі пройшов черговий раунд переговорів, після якого сторони оприлюднили спільне комюніке, назвавши обговорення конструктивними. Учасники зосередилися на питаннях упровадження перемир’я, моніторингу припинення бойових дій та домовилися про черговий обмін полоненими.
Крім того, делегації окремо розглядали механізми запровадження режиму припинення вогню.