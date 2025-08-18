Украина запустила производство крылатых ракет "Фламинго": каковы ее характеристики

Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.

Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.

В частности дальность в 3000 км - это фактически вдвое больше чем у современной версии американской Tomahawk Block V с дальностью полета более 1600 км.

Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.

Ее уже публично демонстрировали и объявляли ее тактико-технические характеристики. Модель этой ракеты еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Публичные характеристики FP-5, или "Фламинго"

Дальность: 3000 км

Время в воздухе: более 4 часов

Максимальная скорость: 950 км/ч

Крейсерская скорость: 850-900 км/ч

Размах крыла: 6 метров

Максимальный взлетный вес: 6 тонн

Вес боевой части: 1 тонна

По мнению специалистов, учитывая обнародованные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обоих - большие ракеты с фиксированным прямым крылом и размещением двигателя над фюзеляжем, - никакой альтернативы в мире обнародованной новинки не существует.

Анализируя характеристики ракеты FP-5, прежде всего привлекает внимание масса ее боевой части - одна тонна. Указанная ракета имеет вдвое большую мощность, чем американский Tomahawk, боевая часть которой весит 450 кг.

Еще одно существенное преимущество - по данным Milanion Group, предприятие способно выпускать более 50 FP-5 в месяц. Это стало возможным благодаря упрощению конструкции: ракета не запускается из транспортно-пускового контейнера и не имеет складного крыла.

В то же время, такое решение привело к увеличению времени предстартовой подготовки - от 20 до 40 минут. Однако учитывая боевой потенциал FP-5, такой компромисс оправдан.

Также компания заявила, что ракету оснастили системой спутниковой навигации, устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы, а также инерциальной системой наведения.

Дроновая аналог

В Defence Express предполагают, что разработчики ракеты FP-5, вероятно, причастны и к созданию высокоточного дрона FP-1. Этот беспилотник уже подтвердил свою эффективность и точность.

В частности, отметило издание, именно этими дронами недавно был уничтожен командный пункт 132-й мотострелковой бригады ВС РФ в Енакиево и поражен оборонный завод в Арзамасе.

Издание отметило, что Milanion Group имеет штаб-квартиру в ОАЭ. В 2021 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с одной довольно мощной украинской оборонной компанией.

Производитель вооружений также имеет подразделения и в других странах. В частности, в Великобритании действует Milanion NTGS.