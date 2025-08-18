ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина запустила производство крылатых ракет "Фламинго": каковы ее характеристики

Понедельник 18 августа 2025 00:53
UA EN RU
Украина запустила производство крылатых ракет "Фламинго": каковы ее характеристики Иллюстративное фото: Украина разрабатывает собственную крылатую ракету дальнего радиуса действия (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Украина начала серийное производство крылатых ракет "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. Новинка имеет вдвое более мощную боевую часть, чем американские ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Украинский фотокорреспондент Ефрем Лукацкий разместил в своем Facebook фото новинки и анонс более подробной информации.

Несмотря на то, что кроме названия и заявленной дальности полета ракеты указано не было, специалисты констатировали, что таких ракет в мире немного.

В частности дальность в 3000 км - это фактически вдвое больше чем у современной версии американской Tomahawk Block V с дальностью полета более 1600 км.Украина запустила производство крылатых ракет &quot;Фламинго&quot;: каковы ее характеристики

Эксперты предполагают, что на обнародованном фото, с огромной долей вероятности - крылатая ракета FP-5.

Ее уже публично демонстрировали и объявляли ее тактико-технические характеристики. Модель этой ракеты еще в начале февраля 2025 года показала компания Milanion Group на выставке IDEX-2025, проходившей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).Украина запустила производство крылатых ракет &quot;Фламинго&quot;: каковы ее характеристики

Публичные характеристики FP-5, или "Фламинго"

  • Дальность: 3000 км
  • Время в воздухе: более 4 часов
  • Максимальная скорость: 950 км/ч
  • Крейсерская скорость: 850-900 км/ч
  • Размах крыла: 6 метров
  • Максимальный взлетный вес: 6 тонн
  • Вес боевой части: 1 тонна

По мнению специалистов, учитывая обнародованные характеристики "Фламинго" и FP-5, а также внешний вид обоих - большие ракеты с фиксированным прямым крылом и размещением двигателя над фюзеляжем, - никакой альтернативы в мире обнародованной новинки не существует.

Украина запустила производство крылатых ракет &quot;Фламинго&quot;: каковы ее характеристики

Анализируя характеристики ракеты FP-5, прежде всего привлекает внимание масса ее боевой части - одна тонна. Указанная ракета имеет вдвое большую мощность, чем американский Tomahawk, боевая часть которой весит 450 кг.

Еще одно существенное преимущество - по данным Milanion Group, предприятие способно выпускать более 50 FP-5 в месяц. Это стало возможным благодаря упрощению конструкции: ракета не запускается из транспортно-пускового контейнера и не имеет складного крыла.

В то же время, такое решение привело к увеличению времени предстартовой подготовки - от 20 до 40 минут. Однако учитывая боевой потенциал FP-5, такой компромисс оправдан.

Также компания заявила, что ракету оснастили системой спутниковой навигации, устойчивой к средствам радиоэлектронной борьбы, а также инерциальной системой наведения.

Дроновая аналог

В Defence Express предполагают, что разработчики ракеты FP-5, вероятно, причастны и к созданию высокоточного дрона FP-1. Этот беспилотник уже подтвердил свою эффективность и точность.

В частности, отметило издание, именно этими дронами недавно был уничтожен командный пункт 132-й мотострелковой бригады ВС РФ в Енакиево и поражен оборонный завод в Арзамасе.

Издание отметило, что Milanion Group имеет штаб-квартиру в ОАЭ. В 2021 году компания заключила соглашение о сотрудничестве с одной довольно мощной украинской оборонной компанией.

Производитель вооружений также имеет подразделения и в других странах. В частности, в Великобритании действует Milanion NTGS.

Напомним, весной этого года президент Владимир Зеленский распорядился максимально ускорить создание баллистических ракет. В Офисе президента анонсировали создание ракеты с радиусом действия до 700 километров.

Подробнее о дальности полета украинской баллистики, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Ракеты
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия