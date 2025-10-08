ua en ru
На Заході заплуталися у кількості версій української ракети "Нептун": скільки їх насправді

Украина, Среда 08 октября 2025 15:53
На Заході заплуталися у кількості версій української ракети "Нептун": скільки їх насправді
Автор: Карина Левицкая

Появление новой версии украинской крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которую в неофициальных кругах прозвали "Пузатый Нептун" из-за конформных баков, вызвало путаницу среди западных экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Появление новой версии украинской крылатой ракеты Р-360 "Нептун" вызвало дискуссии среди специалистов. Ракету пока неофициально прозвали "Пузатый Нептун" из-за конформных баков, а некоторые эксперты предположили, что это уже четвертая версия ракеты.

Авторитетный специалист H I Sutton выделил в семействе "Нептунов" четыре варианта:

  • Р-360, известная еще до 2021 года;
  • "Нептун-МД", удлиненная версия Р-360, якобы зафиксированная в июне 2024 года;
  • "Длинный Нептун", показанный в августе 2025 года;
  • новый "Пузатый Нептун".

Однако специалисты Defense Express обращают внимание, что датировка "Нептун-МД" 2024 годом является ошибочной. Это модель Р-360, которая находилась на предприятии еще в 2019-2020 годах и демонстрировалась на выставках.

Также индекс "Пузатого Нептуна" считают неправильным: РК-360Л, или "Нептун-Д" ("Длинный Нептун"), имеет публично известные характеристики, а на видео с выставки в Киеве показана ракета с фюзеляжем переменного диаметра без конформных баков.

С максимальной вероятностью, двигатель и диаметр хвостового отсека остались неизменными в "Длинном Нептуне", а центральная часть фюзеляжа получила больший диаметр - около 0,5 м против 0,38 м у базовой Р-360.

Таким образом, сейчас можно говорить о трех версиях украинской крылатой ракеты:

  • Р-360 с дальностью 280 км;
  • Р-360Л ("Нептун-Д", "Длинный Нептун") с дальностью 1000 км;
  • "Пузатый Нептун" с конформными баками и вероятной дальностью 500 км.

В латинизированном обозначении это выглядит как R-360, R-360M (Middle) и R-360L (Long).

Отмечается, что имеющиеся фото ракеты сделаны с разных ракурсов, поэтому точное сопоставление невозможно. Однако, учитывая частоту публичных демонстраций, вероятно, что со временем появятся фотографии всех трех видов "Нептуна" с одного ракурса.

Отмечается также, что европейские партнеры могут заинтересоваться украинским вооружением, поскольку "Длинный Нептун" превышает по характеристикам единственную в Европе дальнобойную крылатую ракету MdCN.

Напомним, что вчера, 7 октября, министр обороны Украины Денис Шмыгаль засветил новую версию ракеты "Нептун".

По словам Шмыгаля, ракету "Нептун" и другое оружие украинского производства показали также представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

Заметим, что ранее спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что в прошлом году украинские ракеты "Нептун" более 50 раз успешно поражали объекты россиян.

В то же время он отметил, что детали таких операций, как правило, не разглашают.

