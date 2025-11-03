Украина ожидает массового производства "Фламинго" до конца года, - Зеленский

Украина "очень неплохо" идет в производстве собственного дальнобойного оружия, которое уже сегодня применяется против России. До конца 2025 года ожидается массовое производство крылатых ракет "Фламинго".

Как сообщает РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.