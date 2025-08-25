ua en ru
Украина впервые показала новую ракету "Длинный Нептун", - Defense Express (видео)

Понедельник 25 августа 2025 09:49
Фото: Украина впервые показала новую ракету "Длинный Нептун" (facebook com GeneralStaff)
Автор: Ірина Глухова

В Украине впервые официально показана дальнобойная модификация крылатой ракеты Р-360 "Нептун", известная как "Длинный Нептун". Речь идет о ракете, способной поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет украинский военный ресурс, несмотря на то, что о ее разработке стало известно еще в ноябре 2023 года, никаких изображений до сих пор не обнародовали. Теперь впервые ракета появилась в видео, опубликованном на День Независимости на официальном аккаунте госпортала "Зброя".

На записи она демонстрируется вместе с другими образцами украинского вооружения, хотя в ролике непосредственно не подписана.

Defense Express отмечает, что узнать "Длинный Нептун" можно по характерным Х-образным крыльям, которые складываются.

В то же время видео с пусками ракет в ролике являются архивными и датируются испытаниями комплекса "Нептун" в 2018-2020 годах.

По предварительным оценкам, длина новой ракеты превышает 6 метров (без ускорителя), что на полтора метра больше первой версии Р-360. Центральная часть корпуса также увеличена в диаметре до 50 см против 38 см в базовой модификации.

Таким образом, новая ракета не только длиннее, но и массивнее, что, вероятно, связано с необходимостью большего объема топлива.

Официальных характеристик ракеты пока не раскрывают. Известно лишь, что она предназначена для поражения наземных целей.

Что известно о ракете "Длинный Нептун"

Напомним, еще в декабре 2023 года появилась информация, что в Украине создают новые ракеты, известные как "Длинные Нептуны". Разработка была засекречена.

В марте этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что новейшее вооружение ВСУ, а именно украинская ракета "Длинный Нептун", успешно прошло испытания и может достичь своей цели на дистанциях до 1000 километров.

"Длинный Нептун" (Neptune-MD) - это модифицированная версия украинской противокорабельной крылатой ракеты Р-360 "Нептун", которую в свою очередь тоже усовершенствовали для поражения целей на больших расстояниях.

Этот комплекс разработало конструкторское бюро "Луч" для поражения боевых кораблей противника.

Ракета Р-360 "Нептун" массой 870 килограммов имеет боевую часть, которая весит 150 килограммов. Дальность пуска - до 280 километров.

