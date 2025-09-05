Украина разрабатывает дальнобойные ракеты, испытания были положительные, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео брифинга с президентом Евросовета Евросовета Антониу Коштой.

"Дальнобойность украинскими специалистами развивается, многое разработано и испытано. Испытания были положительные. Какой-то информацией вы располагаете, какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами. Пока финансов не хватает, но мы над этим работаем", - отметил Зеленский.

По его словам, дальнобойное оружие - это точно гарантия безопасности для Украины, и сейчас активно развивается совместное производство с партнерами.

"Первая такая линия запускается в Дании, и такие линии будут открываться в других странах Европы", - добавил президент Украины.