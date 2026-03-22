Орбан сравнил "давление" Зеленского и Брюсселя с временами коммунизма

Венгерский премьер Виктор Орбан сравнил нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в X .

Премьер Венгрии опубликовал видео с сообщением, в котором подчеркнул, что Будапешт "не уступит под давлением Украины и Брюсселя".

"Мы свергли коммунизм. Мы боролись за свою свободу. Мы построили христианское, семейное и патриотическое государство. А теперь Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", - подчеркнул Орбан.

Отношения Венгрии и Украины

Напомним, Орбан строит свою предвыборную кампанию на попытках создать из Украины врага. Несмотря на опасность, которую несут для него такие действия, пророссийский венгерский премьер планомерно обостряет отношения с Киевом.

В Венгрии развернулась антиукраинская и антиевропейская пропаганда. Известно, что Орбану помогает Кремль. В частности разведка Кремля предлагала инсценировать покушение на Орбана.

Отметим, МИД Украины резко отреагировал на ряд антиукраинских шагов Венгрии. Орбана предупредили об опасности, которую несут его действия.

Орбан и кредит для Украины

Напомним, Венгрия продолжает блокировать предоставление Украине кредита от ЕС. Недавно Орбан заявил, что не снимет вето до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.