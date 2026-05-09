ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ

07:31 09.05.2026 Сб
2 мин
Что важно знать о переговорах и что сказал Трамп журналистам?
aimg Эдуард Ткач
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Уже на следующей неделе представители США и Ирана могут встретиться в столице Пакистана Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Читайте также: США ввели санкции против 10 человек и компаний за помощь Ирану в производстве "Шахедов"

По словам источников, США и Иран работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума из 14 пунктов, который определит параметры переговоров, рассчитанных на один месяц и направленных на прекращение концу.

Также важно знать еще ряд моментов об этих переговорах:

  • Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу;
  • обе стороны обсуждают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за рубеж (хотя публичные заявления сторон противоречивы);
  • подробности о продолжительности приостановки обогащения урана или о возможном вывозе обогащенного урана из страны - остаются невыясненными;
  • в рабочем документе содержится призыв к Ирану ослабить свой контроль над Ормузским проливом;
  • США намерены снять блокаду иранских портов в ходе этих 30-дневных переговоров;
  • если переговоры пройдут успешно, то месячный срок может быть продлен по взаимному соглашению;
  • масштаб смягчения санкций является предметом дискуссий, однако может сорвать переговоры.

К слову, несколько часов президент США Дональд Трамп снова общался журналистами. Он заявил, что ожидает получить уведомление о решении Ирана по поводу месячных переговоров уже в пятницу вечером (в США как раз только-только закончился этот день).

"Предположительно, сегодня вечером я получу письмо. Посмотрим, как все пойдет. Скоро узнаем", - сказал он.

Возможная сделка между США и Ираном

Напомним, этой ночью стало известно, что вице-президент США Джей Ди Вэнс встретился с премьер-министром Катара для обсуждения мира с Ираном. Вашингтон рассчитывает на содействие в этом вопросе страны, которая ушла помогала Штатам.

Также мы писали, что по данным Axios представители США и Ирана близки к подписанию одностраничного меморандума о завершении войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, источники сказали, что решение руководства США приостановить миссию "Проект Свобода" в Ормузском проливе связано с прогрессом на переговорах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Ормузский пролив
Новости
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта