Призначено нове правління "Нафтогазу", а Угорщина і РФ підписали невигідний для України контракт: новини за 27 вересня

Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу", Угорщина підписала з Росією газовий контракт, проти якого виступає Україна, названа причина вибухів на арсеналі під Калинівкою. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 27 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України призначив нове правління НАК "Нафтогаз України". Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив Кабінет Міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії, який виявився недієздатним після звільнення трьох незалежних членів. Нагадаємо, на початку вересня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

Угорщина підписала з Росією газовий контракт, проти якого виступає Україна

Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією буде діяти 15 років.

Україна не підтримує цей газовий контракт між Угорщиною та Росією, оскільки газ будуть постачати в обхід української території, хоча Україна є транзитером російського газу. Планується оскаржувати контракт.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.

Чиновників та освітян відсторонятимуть від роботи за відмову або ухилення від вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України планує включили чиновників та освітян до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. У разі відмови чи ухилення від вакцинації від COVID-19 їх відсторонятимуть від роботи.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, відповідно до статті 12 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Путін і Лукашенко обговорили можливе розміщення військ НАТО в Україні: що вирішили

Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні. Вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом. "Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - заявив Лукашенко.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО на українську території. Каже, що Україна сама розбереться, що їй робити.

Вибухи на арсеналі під Калинівкою сталися через диверсію, - Венедіктова

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала установка вибухового пристрою. Це підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, допитів свідків та оглядів. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами...", - йдеться у повідомленні.

Вибори в Німеччині: яка партія здобула перемогу

Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-Демократичний союз - 18,9%. "Зелені" отримали 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) - 11,5%,"Альтернатива для Німеччини" (AfD) - 10,3%.

Нагадаємо, в Німеччині пройшли вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не брала участі Ангела Меркель.

Волонтер розповіла, яка ситуація з COVID-19 в Одесі: місця в реанімації закінчилися

В Одесі через велику кількість хворих на коронавірус закінчилися місця в реанімаціях. Про це повідомила волонтер Катерина Ножевникова.

"В опорних лікарнях реанімаційні місця закінчилися пару днів тому. Реаніматологів більше не стало, а ліжка в таке відділення просто не поставиш. Ковідних стаціонарів в місті у нас зараз всього 4 на місто та область. Решта не отримали ще ковідні пакети. У П'ятій ще 100 місць з хвостиком. Але на Троїцькій сьогодні одній пацієнтці шукали місце годину", - розповіла Катерина.

Синоптики розповіли, де сьогодні пройдуть дощі

Погода в Україні сьогодні, 28 вересня, буде місцями дощовою. Опади очікуються на півночі, частині сходу і заходу країни. При цьому температура повітря буде вище +11 градусів.

Детальніше про погоду на сьогодні – в матеріалі Styler.