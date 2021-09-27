Путін і Лукашенко обговорили можливе розміщення військ НАТО в Україні: що вирішили

Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін обговорили розміщення військ НАТО в Україні. Вирішили, що будуть приймати відповідні дії разом.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Лукашенка.

Силовий блок Білорусі обговорив ситуацію на кордоні з Україною.

"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази Сполучені Штати створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати", - вважає він.

За його словами. він це обговорив з Путіним і "домовилися, що там треба робити якісь дії".

В іншому випадку, повідомив Лукашенко, Білорусь і Росія найближчим часом ніби-то матимуть прямо на кордоні неприйнятну для них ситуацію, "аж до розміщення ракет відповідної дальності".