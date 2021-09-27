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Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"

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Україна, Понеділок 27 вересня 2021 10:14
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу" Фото: уряд призначив нове правління "Нафтогазу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів України призначив нове правління НАК "Нафтогаз України". Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК.

За інформацією РБК-Україна, рішення прийнято 27 вересня.

Зокрема, Кабмін припинив повноваження членів правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Переломи та Ярослава Теклюка.

Кабмін обрав членами правління "Нафтогазу" Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз"; Романа Чумака, голову казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальника казначейського департаменту.

За інформацією РБК-Україна, Кабмін зібрався, звільнив трьох членів наглядової ради НАК від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися, і призначивши чотирьох.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив Кабінет Міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії, який виявився недієздатним після звільнення трьох незалежних членів.

Нагадаємо, на початку вересня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.

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