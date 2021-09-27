Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"

Кабінет міністрів України призначив нове правління НАК "Нафтогаз України". Перед цим Кабмін взяв на себе повноваження наглядової ради НАК.

За інформацією РБК-Україна, Кабмін зібрався, звільнив трьох членів наглядової ради НАК від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього Кабмін вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися, і призначивши чотирьох.

Кабмін обрав членами правління "Нафтогазу" Маврикія Калугіна, радника голови правління з питань видобутку газу; Владислава Воловика, радника голови правління; Олену Бойченко, директора з Управління персоналом та соціальної політики "Групи Нафтогаз"; Романа Чумака, голову казначейських операцій "Групи Нафтогаз" - начальника казначейського департаменту.

Як повідомляло РБК-Україна, голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив Кабінет Міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії, який виявився недієздатним після звільнення трьох незалежних членів.

Нагадаємо, на початку вересня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаний з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.