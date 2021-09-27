Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: це удар по Україні, ми будемо відповідати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією . Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу " Свобода слова на ICTV ".

Міністр нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, але, за його словами, це не останній крок української сторони у відповідь на цей контракт.

"Це не буде лише політичний крок, скасування комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва, будемо вживати й інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - сказав він.

Кулеба зазначив, що підписання контракту по постачання газу в обхід української території є ударом по Україні.

"Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар і ми повинні відповідати на нього відповідно. Не може бути жалю та співчуттів", - наголосив глава МЗС.