Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: це удар по Україні, ми будемо відповідати
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на газовий контракт між Угорщиною та Росією. Кулеба заявив, що Україна буде відповідати на цей удар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Свобода слова на ICTV".
Міністр нагадав, що Україна вже відклала засідання міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, але, за його словами, це не останній крок української сторони у відповідь на цей контракт.
"Це не буде лише політичний крок, скасування комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва, будемо вживати й інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - сказав він.
Кулеба зазначив, що підписання контракту по постачання газу в обхід української території є ударом по Україні.
"Угорщина завдала удару по українсько-угорським відносинам, виключивши український газопровід зі схеми постачання газу з Росії. Це удар і ми повинні відповідати на нього відповідно. Не може бути жалю та співчуттів", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, Україна скасувала засідання комісії ще до підписання угоди між Угорщиною та Росією, а Будапешт у відповідь звинуватив Київ у втручанні у внутрішні справи.