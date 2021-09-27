В Україні різко відповіли Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну на слова про перетин "червоних ліній" через прихід НАТО на українську території. Каже, що Україна сама розбереться, що їй робити.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Twitter -сторінку голови МЗС України.

За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ.

"З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - заявив Кулеба.

Раніше речник російського лідера заявив, що Путін вважає можливе розширення інфраструктури НАТО на територію України ніби-то перетином її "червоних ліній".