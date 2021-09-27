ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибори в Німеччині: яка партія здобула перемогу

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 27 вересня 2021 08:15
Вибори в Німеччині: яка партія здобула перемогу Фото: хто переміг на виборах у Німеччині (bundestag de)
Автор: Анастасія Рокитна

Соціал-демократична партія Німеччини перемогла на виборах до Бундестагу, набравши 25,7% голосів. На другому місці - Християнсько-Демократичний союз - 18,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат підрахунку голосів у всіх 299 округах.

"Зелені" отримали 14,8% голосів, "Вільна демократична партія" (FDP) - 11,5%,"Альтернатива для Німеччини" (AfD) - 10,3%.

За результатами екзит-полів німецькі телеканали давали різні прогнози. Згідно з опитуванням телеканалу ZDF на виборах перемагали соціал-демократи, тоді як канал ARD відзначав рівність голосів у СДПН і ХДС/ХСС.

Нагадаємо, в Німеччині пройшли вибори в Бундестаг, в яких вперше за 16 років не брала участі Ангела Меркель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Вибори
NEWS
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей
В Україні оновили COVID-статистику: за добу захворіли ще 3007 людей
DAILY
Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Кузін: Пікові навантаження на медичну систему припадуть на листопад