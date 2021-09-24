Вітренко просить Кабмін терміново взяти на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"
Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко просить Кабінет міністрів якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії. Наглядова рада виявилася недієздатною після звільнення трьох незалежних членів.
Про це йдеться в листі глави НАК на адресу прем'єра Дениса Шмигаля, копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.
Це пояснюється необхідністю забезпечити стабільне функціонування ринку природного газу, створення умов для успішного початку та проходження опалювального сезону 2021/2022 року.
"З метою реалізації компанією запропонованої дорожньої карти та для забезпечення успішного проходження опалювального сезону Кабінету міністрів України необхідно: призначити незалежних членів наглядової ради (або виконувати функції наглядової ради до моменту формування її нового складу)", - йдеться в листі.
Крім того, наголошується в листі Вітренка, необхідно затвердити основні напрямки діяльності НАК на 2021 рік, проект якого знаходиться на розгляді першого віце-прем'єра Олексія Любченка, затвердити план заходів щодо посилення незалежності оператора ГТС і забезпечити укладення договору про отримання грошей НАК від ОГТСУ на закупівлю 3 млрд кубометрів газу.
Згідно з документом, також необхідно терміново укласти договорів ЕСКО (енергосервісні компанії) з бюджетними організаціями, які не можуть самостійно оплачувати послуги з централізованого теплопостачання.
"Наразі існує термінова потреба в укладенні відповідних договорів. Зокрема, кінцевою датою для укладення договорів щодо постачання природного газу є 27 вересня 2021 року. Зазначені правочини повинні погоджуватись правлінням та наглядовою радою компанії, а, ураховуючи наближення опалювального сезону, це має відбутися вже до кінця цього тижня", - наголошується в листі.
Нагадаємо, на початку вересня три члени наглядової ради "Нафтогазу" пішли у відставку через новий виток конфлікту, пов'язаного з тим, що компанію очолює Юрій Вітренко.