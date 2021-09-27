Вибухи на арсеналі під Калинівкою сталися через диверсію, - Венедіктова

Причиною пожежі і вибухів боєприпасів на 48 арсеналі в Калинівці Вінницької області у 2017 році стала установка вибухового пристрою. Це підтверджується здобутими доказами та висновками вже одержаних та долучених до матеріалів провадження судових експертиз, допитів свідків та оглядів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Facebook -сторінку генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами...", - йдеться у повідомленні.

Особлива увага приділяється збиранню доказів вчинення підпалів та вибухів на українських складах диверсійно-розвідувальними групами РФ або терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР". Зокрема, очікується відповідь від компетентних органів Чехії щодо вибухів на складах із боєприпасами, що мали місце в жовтні та грудні 2014 року у населеному пункті Врбетице.

Зазначимо, 26 вересня 2017 року близько 21-ї години пролунали вибухи на Калинівському арсеналі. Було пошкоджено понад дві тисячі будинків. Збройні сили України втратили майже 20 тисяч тонн боєприпасів. У повітря злетіло понад 32 тисячі снарядів. Евакуювали 30 тисяч мешканців навколишніх сіл.

Розслідування вибухів боєприпасів на інших складах

Правоохоронці продовжують розслідування справ щодо вибухів на інших складах в 2015-2018 роках. Зокрема, на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове, 65 арсеналі у м. Балаклія та 6 арсеналі у м. Ічня.

Основні версії: вчинення диверсій та терористичного акту.

Також перевіряють:

причетність до скоєння злочину військових службових осіб з метою приховання фактів нестачі;

недбале ставлення військових службових осіб до виконання службових обов’язків;

настання пожеж та вибухів боєприпасів через самозаймання або інші природні фактори.

"Маємо вже і ряд притягнутих до відповідальності військовослужбовців у зв’язку із вибухами на арсеналах. Наголошу, правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах", - повідомила Венедіктова.