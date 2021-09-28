Назначено новое правление "Нафтогаза", а Венгрия и РФ подписали невыгодный для Украины контракт: новости за 27 сентября

Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза", Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина, названа причина взрывов на арсенале под Калиновкой. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 27 сентября - в материале РБК-Украина.

Кабмин назначил новое правление "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины назначил новое правление НАК "Нафтогаз Украины". Перед этим Кабмин взял на себя полномочия наблюдательного совета НАК.

Как сообщало РБК-Украина, глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал письмо в адрес премьера Дениса Шмыгаля и попросил Кабинет министров как можно скорее взять на себя полномочия наблюдательного совета компании, который оказался недееспособным после увольнения трех независимых членов. Напомним, в начале сентября три члена набсовета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.

Венгрия подписала с Россией газовый контракт, против которого выступает Украина

Венгрия подписала контракт с российским "Газпромом" о поставках газа. Соглашение между Венгрией и Россией будет действовать 15 лет.

Украина не поддерживает этот газовый контракт между Венгрией и Россией, поскольку газ будут поставлять в обход украинской территории, хотя Украина является транзитером российского газа. Планируется обжаловать контракт.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на газовый контракт между Венгрией и Россией. Он заявил, что Украина будет отвечать на этот удар.

Чиновников и учителей будут отстранять от работы за отказ или уклонение от вакцинации

Министерство здравоохранения Украины планирует включить чиновников и учителей в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, согласно статье 12 закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Путин и Лукашенко обсудили возможное размещение войск НАТО в Украине

Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили размещение войск НАТО в Украине. Решили, что будут принимать ответные действия вместе. "Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать", - заявил Лукашенко.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину на слова о пересечении "красных линий" из-за прихода НАТО на украинскую территории. Он заявил, что Украина сама разберется, что ей делать.

Взрывы на арсенале под Калиновкой произошли из-за диверсии, - Венедиктова

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала установка взрывного устройства. Это подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, допросов свидетелей и осмотров. Об этом сообщила генеральный прокурора Украины Ирина Венедиктова.

"Версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами...", - говорится в сообщении.

Выборы в Германии: какая партия одержала победу

Социал-демократическая партия Германии победила на выборах в Бундестаг, набрав 25,7% голосов. На втором месте - Христианско-демократический союз - 18,9%. "Зеленые" получили 14,8% голосов, "Свободная демократическая партия" (FDP) - 11,5%, "Альтернатива для Германии" (AfD) - 10,3%.

Напомним, в Германии прошли выборы в Бундестаг, в которых впервые за 16 лет не участвовала Ангела Меркель.

Волонтер рассказала, какая ситуация с COVID-19 в Одессе: места в реанимации закончились

В Одессе из-за большого количества больных коронавирусом закончились места в реанимациях. Об этом сообщила волонтер Катерина Ножевникова.

"В опорных больницах реанимационные места закончились пару дней назад. Реаниматологов больше не стало, а койки в такое отделение просто не поставишь. Ковидных стационаров в городе у нас сейчас всего 4 на город и область. Остальные не получили еще ковидные пакеты. В Пятой еще 100 мест с хвостиком. Но на Троицкой сегодня одной пациентке искали место час", - рассказала Катерина.

Синоптики рассказали, где сегодня пройдут дожди

Погода в Украине сегодня, 28 сентября, будет местами дождливой. Осадки ожидаются на севере, части востока и запада страны. При этом температура воздуха будет выше +11 градусов.

Подробнее о погоде на сегодня – в материале Styler.