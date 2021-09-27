Угорщина підписала з Росією газовий контракт, проти якого виступає Україна

Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" про постачання газу. Угода між Угорщиною та Росією буде діяти 15 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію підписання угоди .

Történelmi aláírás! Történelmi aláírás! Posted by Szijjártó Péter on Monday, September 27, 2021

Укладений на 15 років контракт передбачає постачання 4,5 млрд кубометрів газу. При цьому 3,5 млрд кубометрів газу постачатимуться через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію.

Підписання документу проходило в Будапешті. Участь в церемонії брали гендиректор "Газпром експорту" Олена Бурмістрова та угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто.

Україна не підтримує цей газовий контракт між Угорщиною та Росією, оскільки газ будуть постачати в обхід української території, хоча Україна є транзитером російського газу.