Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный список

Самые важные дни осени по действующему церковному календарю

Согласно новоюлианскому церковному календарю, упоминания о тех или иных преподобных, святителях, праведниках, апостолах, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.

В отдельные дни ПЦУ вспоминает также особо важные для православных христиан иконы.

Между тем определенные даты или целые периоды отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.

Это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники (даже такие, которые берут свое начало в дохристианские времена и имеют собственные "народные обычаи").

Осенью - в течение сентября, октября и ноября - в церковном календаре упоминаются, например, такие важные для украинцев праздники:

Рождество Пресвятой Богородицы;

Воздвижение Креста Господня;

Покрова Пресвятой Богородицы;

Введение во храм Пресвятой Богородицы.

В этот же период в календаре ПЦУ имеются дни особого поминовения умерших:

Суббота Димитриевская;

Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных.

Кроме того, в ноябре будет начинаться четвертый за год многодневный пост - Рождественский (Филиппов). Он продлится:

с 15 ноября (суббота);

по 24 декабря (среда).

Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение: что вспоминается в сентябре

1 сентября (понедельник) - 13-я неделя по Пятидесятнице. Начало индикта - церковное новолетие. Собор Винницких святых.

День 1 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

2 сентября (вторник) - Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских.

4 сентября (четверг) - Пророка Моисея Боговидца (1531 до Рождества Христова). Обретение мощей святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского (1911).

5 сентября (пятница) - Преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского (1648). Кончина благоверного князя Глеба, в крещении Давида (1015).

6 сентября (суббота) - Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах). Киево-Братской (1654) и Арапетской (Аравийской) икон Божией Матери.

7 сентября (воскресенье) - 13-е воскресенье по Пятидесятнице, перед Воздвижением. Глас 4. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца (1678). Иконы Божией Матери "Виницкая" ("Винницко-Рижецкая"). После Литургии совершается молебен за сохранение окружающей среды.

8 сентября (понедельник) - 14-я неделя по Пятидесятнице. Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы). Иконы Софии - Премудрости Божией (Киевской). Почаевской (1559), Домницкой (1696), Холмской, Леснинской и Каменка-Струмиловой икон Божьей Матери.

День 8 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 сентября (вторник) - Послепразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896). После Литургии совершается молебен о семье.

10 сентября (среда) - Преподобного Павла Послушного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

12 сентября (пятница) - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

13 сентября (суббота) - Суббота перед Воздвижением. Предпразднство Воздвижения честного Креста Господня.

14 сентября (воскресенье) - 14-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Воздвижение честного и животворящего Креста Господня (двунадесятый непереходящий праздник - Воздвижение Креста Господня). Однодневный пост (постный день).

День 14 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

15 сентября (понедельник) - 15-я неделя по Пятидесятнице. Послепразднство Воздвижения.

16 сентября (вторник) - Святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца (1406).

17 сентября (среда) - Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137).

18 сентября (четверг) - Молченской иконы Божией Матери (1405).

19 сентября (пятница) - Благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (1147).

20 сентября (суббота) - Суббота после Воздвижения. Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора, чудотворцев (1245). Преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича (1285).

21 сентября (воскресенье) - 15-е воскресенье по Пятидесятнице, после Воздвижения. Глас 6. Отдание праздника Воздвижения честного и животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского (1752).

22 сентября (понедельник) - 16-я неделя по Пятидесятнице.

23 сентября (вторник) - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

24 сентября (среда) - Преподобного Феодосия Манявского (1629).

26 сентября (пятница) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).

День 26 сентября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

28 сентября (воскресенье) - 16-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих.

29 сентября (понедельник) - 17-я неделя по Пятидесятнице.

30 сентября (вторник) - Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси (992).

Покрова и Суббота Димитриевская: что вспоминается в октябре

1 октября (среда) - Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (большой праздник - Покрова Пресвятой Богородицы). Люблинской, Касперовской, Гербовецкой, Барской и "Ласкава Станиславская" икон Божьей Матери.

День 1 октября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

3 октября (пятница) - Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона (96). Преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

4 октября (суббота) - Преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Преподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

5 октября (воскресенье) - 17-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8. Преподобных Дамиана, пресвитера, целителя (1071), Иеремии (около 1070) и Матфея (около 1085) прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

6 октября (понедельник) - 18-я неделя по Пятидесятнице. Апостола Фомы. Священномученика Никифора, архидиакона, экзарха Константинопольского патриарха в Украине (1599).

7 октября (вторник) - Преподобного Сергия Послушного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

9 октября (четверг) - Апостола Иакова Алфеева.

10 октября (пятница) - Святителя Амфилохия Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1122). Собор Волынских святых. Браиловской иконы Божией Матери.

11 октября (суббота) - Преподобного Феофана, посника Киево-Печерского, в Ближних Пещерах.

12 октября (воскресенье) - 18-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 1. Память святых отцов VII Вселенского собора (787) (переходное празднование в воскресенье, ближайшее к 11 октября).

13 октября (понедельник) - 19-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. "Иверско-Мирненской (Мироточивой)" иконы Божией Матери.

14 октября (вторник) - Преподобной Параскевы Сербской. Преподобного Николая Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Вышгородской иконы Божией Матери.

15 октября (среда) - Священномученика Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах (1243).

16 октября (четверг) - Преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

18 октября (суббота) - Апостола и евангелиста Луки.

19 октября (воскресенье) - 19-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2. Преподобного Гавриила Афонского (1901). Собор святых целителей (переходное празднование в воскресенье, ближайшее к 17-18 октября).

20 октября (понедельник) - 20-я неделя после Пятидесятницы.

21 октября (вторник) - Святителя Илариона, митрополита Киевского. Преподобного Илариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

22 октября (среда) - Святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси (1747).

23 октября (четверг) - Апостола из 70-х Иакова, брата Господня по плоти (около 63).

24 октября (пятница) - Преподобных Арефы (около 1195), Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах.

25 октября (суббота) - Димитриевская поминальная суббота (день особого поминовения умерших - Суббота Димитриевская). Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Поминовение умерших.

День 25 октября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

26 октября (воскресенье) - 20-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Великомученика Димитрия Солунского (около 306). Преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах (около 1482).

27 октября (понедельник) - 21-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах (около 1114). Преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах.

28 октября (вторник) - Великомученицы Параскевы-Пятницы. Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651). Святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского (1709). Преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа (1853).

30 октября (четверг) - Озерянской иконы Божией Матери.

31 октября (пятница) - Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Праведного Петра (Калнышевского) Многострадального (1803).

Третья Пречистая и поминовение голодом заморенных: что вспоминается в ноябре

2 ноября (воскресенье) - 21-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4.

3 ноября (понедельник) - 22-я неделя по Пятидесятнице.

4 ноября (вторник) - Память освящения собора Святой Софии в Киеве. Преподобного Меркурия, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского (1770). Иконы Божией Матери "Оранта - Нерушимая стена").

6 ноября (четверг) - Преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

8 ноября (суббота) - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.

День 8 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 ноября (воскресенье) - 22-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах (1148). Святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца (1920). Иконы Божией Матери "Скоропослушница".

10 ноября (понедельник) - 23-я неделя по Пятидесятнице.

13 ноября (четверг) - Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (407).

День 13 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

14 ноября (пятница) - Апостола Филиппа. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского (около 1360). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

15 ноября (суббота) - Преподобного Паисия Величковского (1794). Начало Рождественского (Филиппова) поста.

16 ноября (воскресенье) - 23-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Апостола и евангелиста Матфея (60).

17 ноября (понедельник) - 24-я неделя по Пятидесятнице.

20 ноября (четверг) - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

21 ноября (пятница) - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы). В народе - Третья Пречистая.

День 21 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

22 ноября (суббота) - Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных (день особого поминовения умерших). Послепразднство Введения. Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского (1086). Поминовение умерших.

23 ноября (воскресенье) - 24-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.

24 ноября (понедельник) - 25-я неделя по Пятидесятнице. Великомученицы Екатерины (305 - 313). Преподобного Меркурия, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского (1956).

25 ноября (вторник) - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климента, епископа Римского (101), и Петра, архиепископа Александрийского (311).

26 ноября (среда) - Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1731). Освящение храма святого великомученика Юрия Победоносца, что в Киеве возле Золотых ворот.

27 ноября (четверг) - Обретение мощей благоверного Всеволода, во святом крещении Гавриила, князя Новгородского, чудотворца (1192).

29 ноября (суббота) - Преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

30 ноября (воскресенье) - 25-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8. Апостола Андрея Первозванного (62).

День 30 ноября в церковном календаре ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)