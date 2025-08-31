Самые важные дни и церковные праздники осенью по новому календарю: полный список

Сегодня следить верующим за всеми праздниками, постами и другими важными датами помогает новоюлианский церковный календарь. Именно по нему "живет" Православная Церковь Украины (ПЦУ).
Подробнее о том, какие дни - самые важные для украинцев на протяжении осеннего сезона 2025 года, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Согласно новоюлианскому церковному календарю, упоминания о тех или иных преподобных, святителях, праведниках, апостолах, великомучениках или же других знаковых для верующих лицах приходятся практически на каждый день года.
В отдельные дни ПЦУ вспоминает также особо важные для православных христиан иконы.
Между тем определенные даты или целые периоды отличаются от других своей значимостью и особыми традициями.
Это могут быть, например, посты, памятные или поминальные дни, а также общеизвестные праздники (даже такие, которые берут свое начало в дохристианские времена и имеют собственные "народные обычаи").
Осенью - в течение сентября, октября и ноября - в церковном календаре упоминаются, например, такие важные для украинцев праздники:
В этот же период в календаре ПЦУ имеются дни особого поминовения умерших:
Кроме того, в ноябре будет начинаться четвертый за год многодневный пост - Рождественский (Филиппов). Он продлится:
1 сентября (понедельник) - 13-я неделя по Пятидесятнице. Начало индикта - церковное новолетие. Собор Винницких святых.
2 сентября (вторник) - Преподобных Антония (1073) и Феодосия (1074) Киево-Печерских.
4 сентября (четверг) - Пророка Моисея Боговидца (1531 до Рождества Христова). Обретение мощей святителя Иоасафа (Горленко), епископа Белгородского (1911).
5 сентября (пятница) - Преподобномученика Афанасия, игумена Берестейского (1648). Кончина благоверного князя Глеба, в крещении Давида (1015).
6 сентября (суббота) - Воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колосах). Киево-Братской (1654) и Арапетской (Аравийской) икон Божией Матери.
7 сентября (воскресенье) - 13-е воскресенье по Пятидесятнице, перед Воздвижением. Глас 4. Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Преподобномученика Макария, архимандрита Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца (1678). Иконы Божией Матери "Виницкая" ("Винницко-Рижецкая"). После Литургии совершается молебен за сохранение окружающей среды.
8 сентября (понедельник) - 14-я неделя по Пятидесятнице. Рождество Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Рождество Пресвятой Богородицы). Иконы Софии - Премудрости Божией (Киевской). Почаевской (1559), Домницкой (1696), Холмской, Леснинской и Каменка-Струмиловой икон Божьей Матери.
9 сентября (вторник) - Послепразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Праведных Богоотцов Иоакима и Анны. Обретение и перенесение мощей святителя Феодосия, архиепископа Черниговского (1896). После Литургии совершается молебен о семье.
10 сентября (среда) - Преподобного Павла Послушного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
12 сентября (пятница) - Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
13 сентября (суббота) - Суббота перед Воздвижением. Предпразднство Воздвижения честного Креста Господня.
14 сентября (воскресенье) - 14-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Воздвижение честного и животворящего Креста Господня (двунадесятый непереходящий праздник - Воздвижение Креста Господня). Однодневный пост (постный день).
15 сентября (понедельник) - 15-я неделя по Пятидесятнице. Послепразднство Воздвижения.
16 сентября (вторник) - Святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца (1406).
17 сентября (среда) - Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (около 137).
18 сентября (четверг) - Молченской иконы Божией Матери (1405).
19 сентября (пятница) - Благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского (1147).
20 сентября (суббота) - Суббота после Воздвижения. Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Федора, чудотворцев (1245). Преподобного и благоверного князя Черниговского Олега Романовича (1285).
21 сентября (воскресенье) - 15-е воскресенье по Пятидесятнице, после Воздвижения. Глас 6. Отдание праздника Воздвижения честного и животворящего Креста Господня. Обретение мощей святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского (1752).
22 сентября (понедельник) - 16-я неделя по Пятидесятнице.
23 сентября (вторник) - Зачатие честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
24 сентября (среда) - Преподобного Феодосия Манявского (1629).
26 сентября (пятница) - Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II).
28 сентября (воскресенье) - 16-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7. Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (преподобного Антония) почивающих.
29 сентября (понедельник) - 17-я неделя по Пятидесятнице.
30 сентября (вторник) - Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея Руси (992).
1 октября (среда) - Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (большой праздник - Покрова Пресвятой Богородицы). Люблинской, Касперовской, Гербовецкой, Барской и "Ласкава Станиславская" икон Божьей Матери.
3 октября (пятница) - Священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика, пресвитера, и Елевферия, диакона (96). Преподобного Дионисия, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
4 октября (суббота) - Преподобных Элладия и Онисима, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Преподобного Аммона, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
5 октября (воскресенье) - 17-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8. Преподобных Дамиана, пресвитера, целителя (1071), Иеремии (около 1070) и Матфея (около 1085) прозорливых, Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
6 октября (понедельник) - 18-я неделя по Пятидесятнице. Апостола Фомы. Священномученика Никифора, архидиакона, экзарха Константинопольского патриарха в Украине (1599).
7 октября (вторник) - Преподобного Сергия Послушного, Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
9 октября (четверг) - Апостола Иакова Алфеева.
10 октября (пятница) - Святителя Амфилохия Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского (1122). Собор Волынских святых. Браиловской иконы Божией Матери.
11 октября (суббота) - Преподобного Феофана, посника Киево-Печерского, в Ближних Пещерах.
12 октября (воскресенье) - 18-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 1. Память святых отцов VII Вселенского собора (787) (переходное празднование в воскресенье, ближайшее к 11 октября).
13 октября (понедельник) - 19-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Вениамина, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. "Иверско-Мирненской (Мироточивой)" иконы Божией Матери.
14 октября (вторник) - Преподобной Параскевы Сербской. Преподобного Николая Святоши, князя Черниговского, Киево-Печерского чудотворца, в Ближних пещерах (1143). Вышгородской иконы Божией Матери.
15 октября (среда) - Священномученика Лукиана, Киево-Печерского, в Дальних пещерах (1243).
16 октября (четверг) - Преподобного Лонгина, вратаря Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
18 октября (суббота) - Апостола и евангелиста Луки.
19 октября (воскресенье) - 19-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 2. Преподобного Гавриила Афонского (1901). Собор святых целителей (переходное празднование в воскресенье, ближайшее к 17-18 октября).
20 октября (понедельник) - 20-я неделя после Пятидесятницы.
21 октября (вторник) - Святителя Илариона, митрополита Киевского. Преподобного Илариона, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
22 октября (среда) - Святителя Рафаила (Заборовского), митрополита Киевского, Галицкого и всея Руси (1747).
23 октября (четверг) - Апостола из 70-х Иакова, брата Господня по плоти (около 63).
24 октября (пятница) - Преподобных Арефы (около 1195), Сисоя и Феофила, затворников Киево-Печерских, в Ближних пещерах.
25 октября (суббота) - Димитриевская поминальная суббота (день особого поминовения умерших - Суббота Димитриевская). Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия, затворника, Киево-Печерских, в Дальних пещерах. Поминовение умерших.
26 октября (воскресенье) - 20-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 3. Великомученика Димитрия Солунского (около 306). Преподобного Феофила Киево-Печерского, епископа Новгородского, в Дальних пещерах (около 1482).
27 октября (понедельник) - 21-я неделя по Пятидесятнице. Преподобного Нестора Летописца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах (около 1114). Преподобного Нестора, некнижного, Киево-Печерского, в Дальних пещерах.
28 октября (вторник) - Великомученицы Параскевы-Пятницы. Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651). Святителя Димитрия (Туптала), митрополита Ростовского (1709). Преподобного Феофила Киевского, юродивого ради Христа (1853).
30 октября (четверг) - Озерянской иконы Божией Матери.
31 октября (пятница) - Преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Киево-Печерских, в Ближних пещерах. Праведного Петра (Калнышевского) Многострадального (1803).
2 ноября (воскресенье) - 21-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 4.
3 ноября (понедельник) - 22-я неделя по Пятидесятнице.
4 ноября (вторник) - Память освящения собора Святой Софии в Киеве. Преподобного Меркурия, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольского (1770). Иконы Божией Матери "Оранта - Нерушимая стена").
6 ноября (четверг) - Преподобного Луки, иконома Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
8 ноября (суббота) - Собор архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
9 ноября (воскресенье) - 22-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 5. Преподобного Онисифора, исповедника Киево-Печерского, в Ближних пещерах (1148). Святителя Нектария Эгинского, митрополита Пентапольского, чудотворца (1920). Иконы Божией Матери "Скоропослушница".
10 ноября (понедельник) - 23-я неделя по Пятидесятнице.
13 ноября (четверг) - Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского (407).
14 ноября (пятница) - Апостола Филиппа. Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского (около 1360). Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.
15 ноября (суббота) - Преподобного Паисия Величковского (1794). Начало Рождественского (Филиппова) поста.
16 ноября (воскресенье) - 23-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 6. Апостола и евангелиста Матфея (60).
17 ноября (понедельник) - 24-я неделя по Пятидесятнице.
20 ноября (четверг) - Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.
21 ноября (пятница) - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии (двунадесятый непереходящий праздник - Введение во храм Пресвятой Богородицы). В народе - Третья Пречистая.
22 ноября (суббота) - Поминальная суббота всех, в Украине голодом заморенных (день особого поминовения умерших). Послепразднство Введения. Благоверного Ярополка, в святом крещении Петра, князя Владимир-Волынского (1086). Поминовение умерших.
23 ноября (воскресенье) - 24-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 7.
24 ноября (понедельник) - 25-я неделя по Пятидесятнице. Великомученицы Екатерины (305 - 313). Преподобного Меркурия, посника Киево-Печерского, в Дальних пещерах. Преподобного Меркурия Черниговского, игумена Бригинского (1956).
25 ноября (вторник) - Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Священномучеников Климента, епископа Римского (101), и Петра, архиепископа Александрийского (311).
26 ноября (среда) - Святителя Иннокентия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1731). Освящение храма святого великомученика Юрия Победоносца, что в Киеве возле Золотых ворот.
27 ноября (четверг) - Обретение мощей благоверного Всеволода, во святом крещении Гавриила, князя Новгородского, чудотворца (1192).
29 ноября (суббота) - Преподобного Нектария Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
30 ноября (воскресенье) - 25-е воскресенье по Пятидесятнице. Глас 8. Апостола Андрея Первозванного (62).
