"Написана на небесах"? ПЦУ развенчала распространенный миф о человеческой судьбе

В Православной Церкви Украины развенчали популярный миф о человеческой судьбе, а также рассказали о величайшем Божьем даре и учении о Божьем Промысле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Чем опасны мысли о фатуме - неотвратимости судьбы

Украинцам напомнили, что нередко можно услышать, будто "судьба" каждого человека:

определена заранее;

"написана на небесах" и т.д.

"Но если это было бы так, то тогда заранее было бы определено: кто спасется, а кто - нет, кто будет грешить без покаяния, а кто освободится от грехов", - отметили в ПЦУ.

Верующим объяснили: если от человека ничего не зависит, то зачем ему тогда стремиться к чему-то, делать добрые дела, меняться, совершенствоваться, жить в конце концов?

"Более того: признавая такую заранее определенную "судьбу" грешник может именно на нее возлагать ответственность за совершенное им зло, говоря, что это не он виноват, а такова "была моя судьба", - отметили в Церкви.

Именно к этому могут сводить людей мысли о фатуме, неотвратимости судьбы.

"Из чего уже ясно видим: учение это противоречит Евангелию", - добавили в ПЦУ.

Почему вера в рок противоречит принципам христианства

Согласно информации пресс-службы ПЦУ, "вера в слепую судьбу, в рок, противоречит Божественному Откровению, на котором основывается христианство".

"Святитель Иоанн Златоуст подчеркивал, что учение о судьбе (рок) посеяно дьяволом. Почему?" Потому что это учение пропагандирует непостижимую предопределенность событий и поступков человека", - объяснили верующим.

Уточняется, что в этом случае человек - это игрушка судьбы, безвольный раб обстоятельств, ведь:

от судьбы якобы нельзя убежать;

ее якобы нельзя изменить;

ей можно лишь подчиниться и смиренно сносить.

"Такое понятие "судьбы" абсолютизирует только один аспект - несвободу человека", - добавили в ПЦУ.

"Написанная на небесах" судьба человека - миф (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Каков самый большой дар, данный человеку Богом

Христианство свидетельствует о том, что самый большой дар, данный человеку Богом - это дар свободы.

Евангелие учит, что человек создан по образу Божьему, поэтому является:

свободным;

способным делать выбор;

ответственным за этот выбор.

"Поэтому, фактически, судьба как фатум стоит в оппозиции к свободе выбора, которой наделен человек как творение Божие", - отметили в ПЦУ.

Может ли быть грехопадение "предопределено судьбой"

Украинцам напомнили, что грехопадение человека не было предопределенным заранее событием, в котором Адам и Ева стали несчастными жертвами.

Наоборот, они имели возможность свободно сделать выбор:

есть с дерева познания добра и зла, или не есть;

выбрать послушание Богу (которое сопровождалось благословением) или непослушание (с последующим проклятием).

"Адам и Ева знали, к чему приведет их решение, и понесли за это ответственность", - добавили в ПЦУ.

Отмечается, что в целом тема выбора и ответственности за него является сквозной в Писании: свой выбор сделали и Каин, и Авраам, и Моисей, и все апостолы, и вообще каждый, кто упоминается в Библии.

"И каждый из них за свой выбор понес собственную ответственность, получил собственную награду: или вечность, или смерть и наказание", - отметили в ПЦУ.

В чем смысл земной жизни человека

Смыслом земной, временной, жизни человека является подготовка к жизни вечной, то есть каждый человек может "выбрать" вечность своими:

поступками;

делами;

словами;

ценностями;

предпочтениями.

С этим связан еще один аргумент об антихристианской сущности понятия "судьбы".

"Если же у нас не будет способа определить свою судьбу самостоятельно - получается, что все человечество живет зря, без цели и смысла, без стремления быть лучше, без шанса на исправление", - добавили в ПЦУ.

Отмечается, что "вера в фатализм делает всю нашу земную жизнь абсолютно бессмысленной".

В чем заключается учение о Божьем Промысле

Верующим напомнили, что в Православии есть учение о Божьем Промысле.

Он, в отличие от "судьбы", означает, что все люди призваны к спасению, ведь благой Промысел Бога:

направляет каждого человека к совершенствованию, исправлению, покаянию;

помогает сделать выбор в пользу добра, отыскать путь единения с Господом, к блаженной жизни в вечности.

"Бог все знает: что было, что есть и что будет, и в бытии нет такого временного промежутка, который был бы скрыт от Творца", - отметили в ПЦУ.

В то же время, по словам святых отцов:

Бог все заранее знает, но не все предопределяет;

Бог предвидит наши поступки, но не определяет их все (потому что уважает нашу свободу).

"Понять это легко, осознав, что Бог знает о совершенных нами грехах, но совершаем их мы, не Он, поэтому и мы несем за них ответственность", - объяснили украинцам.

Как человек может влиять на собственную жизнь и "судьбу"

То, что происходит с человеком в земной жизни, зависит от многих факторов:

собственных решений, мыслей и поступков;

поступков других людей.

Кроме того, всегда остается вероятным фактор неожиданного, непредсказуемого случая, на который человек не имеет влияния.

"Однако можно ли из-за этого сказать, что мы не имеем влияния на свою жизнь? Совсем нет! Ведь мы решаем, как именно поступить в определенной ситуации, как реагировать на события, которые не зависят от нас", - отметили в ПЦУ.

Уточняется, что люди сами формируют собственные мысли, решения и действия, а затем и свое отношение к определенным событиям, свое место в конкретной ситуации и собственное влияние на мир вокруг.

"Поэтому, если говорить о судьбе как о жизненном пути определенного человека, то она зависит от того, как этот человек использует собственную свободу: направляет ее на служение Богу и ближним или направляет на грех", - добавили в ПЦУ.

В завершение верующим еще раз напомнили: не какая-то призрачная, всесильная "судьба" управляет человеком как марионеткой, а человек сам творит собственную судьбу, выбирает свой уникальный жизненный путь.

Для этого ему и была дарована Богом жизнь. Ведь "что посеет человек, то и пожнет".