Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний список

Сьогодні стежити вірянам за всіма святами, постами та іншими важливими датами допомагає новоюліанський церковний календар. Саме за ним "живе" Православна Церква України (ПЦУ).
Докладніше про те, які дні - найважливіші для українців впродовж осіннього сезону 2025 року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з новоюліанським церковним календарем, згадки про тих чи інших преподобних, святителів, праведників, апостолів, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.
В окремі дні ПЦУ згадує також особливо важливі для православних християн ікони.
Тим часом певні дати або й цілі періоди вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.
Це можуть бути, наприклад, пости, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята (навіть такі, що беруть свій початок у дохристиянські часи й мають власні "народні звичаї").
Восени - впродовж вересня, жовтня та листопада - у церковному календарі згадуються, наприклад, такі важливі для українців свята:
У цей же період у календарі ПЦУ наявні дні особливого поминання померлих:
Крім того, в листопаді починатиметься четвертий за рік багатоденний піст - Різдвяний (Пилипів). Він триватиме:
1 вересня (понеділок) - 13-й тиждень після П'ятдесятниці. Початок індикту - церковне новоліття. Собор Вінницьких святих.
2 вересня (вівторок) - Преподобних Антонія (1073) і Феодосія (1074) Києво-Печерських.
4 вересня (четвер) - Пророка Мойсея Боговидця (1531 до Різдва Христового). Знайдення мощів святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського (1911).
5 вересня (п'ятниця) - Преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського (1648). Кончина благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида (1015).
6 вересня (субота) - Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах). Києво-Братської (1654) й Арапетської (Аравійської) ікон Божої Матері.
7 вересня (неділя) - 13-та неділя після П'ятдесятниці, перед Воздвиженням. Глас 4. Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, Овруцького, Переяславського чудотворця (1678). Ікони Божої Матері "Віницька" ("Вінницько-Ріжецька"). Після Літургії звершується молебень за збереження довкілля.
8 вересня (понеділок) - 14-й тиждень після П'ятдесятниці. Різдво Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Різдво Пресвятої Богородиці). Ікони Софії - Премудрості Божої (Київської). Почаївської (1559), Домницької (1696), Холмської, Ліснинської та Кам'янка-Струмилової ікон Божої Матері.
9 вересня (вівторок) - Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Богоотців Іоакима й Анни. Знайдення і перенесення мощів святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського (1896). Після Літургії звершується молебень за сім'ю.
10 вересня (середа) - Преподобного Павла Послушного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
12 вересня (п'ятниця) - Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.
13 вересня (субота) - Субота перед Воздвиженням. Передсвято Воздвиження чесного Хреста Господнього.
14 вересня (неділя) - 14-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього (дванадесяте неперехідне свято - Воздвиження Хреста Господнього). Одноденний піст (пісний день).
15 вересня (понеділок) - 15-й тиждень після П'ятдесятниці. Післясвято Воздвиження.
16 вересня (вівторок) - Святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця (1406).
17 вересня (середа) - Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (близько 137).
18 вересня (четвер) - Молченської ікони Божої Матері (1405).
19 вересня (п'ятниця) - Благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського (1147).
20 вересня (субота) - Субота після Воздвиження. Мучеників та сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Федора, чудотворців (1245). Преподобного і благовірного князя Чернігівського Олега Романовича (1285).
21 вересня (неділя) - 15-та неділя після П'ятдесятниці, після Воздвиження. Глас 6. Віддання свята Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього. Знайдення мощів святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського (1752).
22 вересня (понеділок) - 16-й тиждень після П'ятдесятниці.
23 вересня (вівторок) - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана.
24 вересня (середа) - Преподобного Феодосія Манявського (1629).
26 вересня (п'ятниця) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова (початок II).
28 вересня (неділя) - 16-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 7. Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають.
29 вересня (понеділок) - 17-й тиждень після П'ятдесятниці.
30 вересня (вівторок) - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси (992).
1 жовтня (середа) - Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (велике свято - Покрова Пресвятої Богородиці). Люблінської, Касперівської, Гербовецької, Барської та "Ласкава Станіславська" ікон Божої Матері.
3 жовтня (п'ятниця) - Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика, пресвітера, та Єлевферія, диякона (96). Преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
4 жовтня (субота) - Преподобних Елладія й Онисима, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах. Преподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
5 жовтня (неділя) - 17-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8. Преподобних Даміана, пресвітера, цілителя (1071), Єремії (близько 1070) і Матфея (близько 1085) прозорливих, Києво-Печерських, в Ближніх печерах.
6 жовтня (понеділок) - 18-й тиждень після П'ятдесятниці. Апостола Фоми. Священномученика Никифора, архідиякона, екзарха Константинопольського патріарха в Україні (1599).
7 жовтня (вівторок) - Преподобного Сергія Послушного, Києво-Печерського, в Ближніх печерах.
9 жовтня (четвер) - Апостола Якова Алфеєвого.
10 жовтня (п'ятниця) - Святителя Амфілохія Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського (1122). Собор Волинських святих. Браїлівської ікони Божої Матері.
11 жовтня (субота) - Преподобного Феофана, посника Києво-Печерського, в Ближніх Печерах.
12 жовтня (неділя) - 18-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 1. Пам'ять святих отців VII Вселенського собору (787) (перехідне святкування в неділю, найближчу до 11 жовтня).
13 жовтня (понеділок) - 19-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. "Іверсько-Мирненської (Мироточивої)" ікони Божої Матері.
14 жовтня (вівторок) - Преподобної Параскеви Сербської. Преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, в Ближніх печерах (1143). Вишгородської ікони Божої Матері.
15 жовтня (середа) - Священномученика Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах (1243).
16 жовтня (четвер) - Преподобного Лонгина, воротаря Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
18 жовтня (субота) - Апостола і євангеліста Луки.
19 жовтня (неділя) - 19-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 2. Преподобного Гавриїла Афонського (1901). Собор святих цілителів (перехідне святкування в неділю, найближчу до 17-18 жовтня).
20 жовтня (понеділок) - 20-й тиждень після П'ятдесятниці.
21 жовтня (вівторок) - Святителя Іларіона, митрополита Київського. Преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
22 жовтня (середа) - Святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького і всієї Руси (1747).
23 жовтня (четвер) - Апостола з 70-х Якова, брата Господнього за плоттю (близько 63).
24 жовтня (п'ятниця) - Преподобних Арефи (близько 1195), Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах.
25 жовтня (субота) - Димитрівська поминальна субота (день особливого поминання померлих - Субота Димитрівська). Преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах. Поминання померлих.
26 жовтня (неділя) - 20-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3. Великомученика Димитрія Солунського (близько 306). Преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Дальніх печерах (близько 1482).
27 жовтня (понеділок) - 21-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Нестора Літописця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах (близько 1114). Преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах.
28 жовтня (вівторок) - Великомучениці Параскеви-П'ятниці. Преподобного Іова, ігумена Почаївського (1651). Святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського (1709). Преподобного Феофіла Київського, юродивого заради Христа (1853).
30 жовтня (четвер) - Озерянської ікони Божої Матері.
31 жовтня (п'ятниця) - Преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, в Ближніх печерах. Праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального (1803).
2 листопада (неділя) - 21-ша неділя після П'ятдесятниці. Глас 4.
3 листопада (понеділок) - 22-й тиждень після П'ятдесятниці.
4 листопада (вівторок) - Пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві. Преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського (1770). Ікони Божої Матері "Оранта - Непорушна стіна").
6 листопада (четвер) - Преподобного Луки, іконома Києво-Печерського, в Ближніх печерах.
8 листопада (субота) - Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.
9 листопада (неділя) - 22-га неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського, в Ближніх печерах (1148). Святителя Нектарія Егінського, митрополита Пентапольського, чудотворця (1920). Ікони Божої Матері "Скоропослушниця".
10 листопада (понеділок) - 23-й тиждень після П'ятдесятниці.
13 листопада (четвер) - Святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського (407).
14 листопада (п'ятниця) - Апостола Филипа. Святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського (близько 1360). Заговини на Різдвяний (Пилипів) піст.
15 листопада (субота) - Преподобного Паїсія Величковського (1794). Початок Різдвяного (Пилипова) посту.
16 листопада (неділя) - 23-тя неділя після П'ятдесятниці. Глас 6. Апостола і євангеліста Матфея (60).
17 листопада (понеділок) - 24-й тиждень після П'ятдесятниці.
20 листопада (четвер) - Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.
21 листопада (п'ятниця) - Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Введення у храм Пресвятої Богородиці). У народі - Третя Пречиста.
22 листопада (субота) - Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених (день особливого поминання померлих). Післясвято Введення. Благовірного Ярополка, у святому хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського (1086). Поминання померлих.
23 листопада (неділя) - 24-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 7.
24 листопада (понеділок) - 25-й тиждень після П'ятдесятниці. Великомучениці Катерини (305 - 313). Преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського (1956).
25 листопада (вівторок) - Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. Священномучеників Климента, єпископа Римського (101), і Петра, архієпископа Олександрійського (311).
26 листопада (середа) - Святителя Інокентія (Кульчицького), єпископа Іркутського (1731). Освячення храму святого великомученика Юрія Переможця, що в Києві біля Золотих воріт.
27 листопада (четвер) - Знайдення мощів благовірного Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла, князя Новгородського, чудотворця (1192).
29 листопада (субота) - Преподобного Нектарія Києво-Печерського, в Ближніх печерах.
30 листопада (неділя) - 25-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8. Апостола Андрія Першозваного (62).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які церковні календарі діяли на території України впродовж історії, як ПЦУ перейшла на новоюліанський календар і на які дати "за новим стилем" припадають тепер День святого Миколая, Різдво та Водохреще.
Крім того, ми повідомляли, кому з українців перехід на "новий" календар дався найлегше.
Тим часом у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю, нагадали, хто такі біси (та як з ними боротись), й пояснили, чи варто боятися прокльонів.
Читайте також, коли насправді починається новий церковний рік в Україні - з вересня чи ні.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: прес-служба Православної Церкви України, Православний церковний календар новоюліанський 2025.