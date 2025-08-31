Найважливіші дні та церковні свята восени за новим календарем: повний список

Найважливіші дні осені за чинним церковним календарем

Згідно з новоюліанським церковним календарем, згадки про тих чи інших преподобних, святителів, праведників, апостолів, великомучеників або ж інших знакових для вірян осіб припадають практично на кожен день року.

В окремі дні ПЦУ згадує також особливо важливі для православних християн ікони.

Тим часом певні дати або й цілі періоди вирізняються з-поміж інших своєю значущістю та особливими традиціями.

Це можуть бути, наприклад, пости, пам'ятні чи поминальні дні, а також загальновідомі свята (навіть такі, що беруть свій початок у дохристиянські часи й мають власні "народні звичаї").

Восени - впродовж вересня, жовтня та листопада - у церковному календарі згадуються, наприклад, такі важливі для українців свята:

Різдво Пресвятої Богородиці;

Воздвиження Хреста Господнього;

Покрова Пресвятої Богородиці;

Введення у храм Пресвятої Богородиці.

У цей же період у календарі ПЦУ наявні дні особливого поминання померлих:

Субота Димитрівська;

Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених.

Крім того, в листопаді починатиметься четвертий за рік багатоденний піст - Різдвяний (Пилипів). Він триватиме:

з 15 листопада (субота);

по 24 грудня (середа).

Різдво Пресвятої Богородиці й Воздвиження: що згадується у вересні

1 вересня (понеділок) - 13-й тиждень після П'ятдесятниці. Початок індикту - церковне новоліття. Собор Вінницьких святих.

День 1 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

2 вересня (вівторок) - Преподобних Антонія (1073) і Феодосія (1074) Києво-Печерських.

4 вересня (четвер) - Пророка Мойсея Боговидця (1531 до Різдва Христового). Знайдення мощів святителя Іоасафа (Горленка), єпископа Білгородського (1911).

5 вересня (п'ятниця) - Преподобномученика Афанасія, ігумена Берестейського (1648). Кончина благовірного князя Гліба, в хрещенні Давида (1015).

6 вересня (субота) - Спомин чуда архістратига Михаїла в Хонах (Колосах). Києво-Братської (1654) й Арапетської (Аравійської) ікон Божої Матері.

7 вересня (неділя) - 13-та неділя після П'ятдесятниці, перед Воздвиженням. Глас 4. Передсвято Різдва Пресвятої Богородиці. Преподобномученика Макарія, архімандрита Канівського, Овруцького, Переяславського чудотворця (1678). Ікони Божої Матері "Віницька" ("Вінницько-Ріжецька"). Після Літургії звершується молебень за збереження довкілля.

8 вересня (понеділок) - 14-й тиждень після П'ятдесятниці. Різдво Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Різдво Пресвятої Богородиці). Ікони Софії - Премудрості Божої (Київської). Почаївської (1559), Домницької (1696), Холмської, Ліснинської та Кам'янка-Струмилової ікон Божої Матері.

День 8 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 вересня (вівторок) - Післясвято Різдва Пресвятої Богородиці. Праведних Богоотців Іоакима й Анни. Знайдення і перенесення мощів святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського (1896). Після Літургії звершується молебень за сім'ю.

10 вересня (середа) - Преподобного Павла Послушного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

12 вересня (п'ятниця) - Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці.

13 вересня (субота) - Субота перед Воздвиженням. Передсвято Воздвиження чесного Хреста Господнього.

14 вересня (неділя) - 14-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього (дванадесяте неперехідне свято - Воздвиження Хреста Господнього). Одноденний піст (пісний день).

День 14 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

15 вересня (понеділок) - 15-й тиждень після П'ятдесятниці. Післясвято Воздвиження.

16 вересня (вівторок) - Святителя Кипріана, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця (1406).

17 вересня (середа) - Мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії (близько 137).

18 вересня (четвер) - Молченської ікони Божої Матері (1405).

19 вересня (п'ятниця) - Благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського (1147).

20 вересня (субота) - Субота після Воздвиження. Мучеників та сповідників Михаїла, князя Чернігівського, і боярина його Федора, чудотворців (1245). Преподобного і благовірного князя Чернігівського Олега Романовича (1285).

21 вересня (неділя) - 15-та неділя після П'ятдесятниці, після Воздвиження. Глас 6. Віддання свята Воздвиження чесного і животворчого Хреста Господнього. Знайдення мощів святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського (1752).

22 вересня (понеділок) - 16-й тиждень після П'ятдесятниці.

23 вересня (вівторок) - Зачаття чесного славного пророка, Предтечі і Хрестителя Іоана.

24 вересня (середа) - Преподобного Феодосія Манявського (1629).

26 вересня (п'ятниця) - Апостола і євангеліста Іоана Богослова (початок II).

День 26 вересня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

28 вересня (неділя) - 16-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 7. Собор преподобних отців Києво-Печерських, що в Ближніх печерах (преподобного Антонія) спочивають.

29 вересня (понеділок) - 17-й тиждень після П'ятдесятниці.

30 вересня (вівторок) - Святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси (992).

Покрова й Субота Димитрівська: що згадується у жовтні

1 жовтня (середа) - Покрова Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (велике свято - Покрова Пресвятої Богородиці). Люблінської, Касперівської, Гербовецької, Барської та "Ласкава Станіславська" ікон Божої Матері.

День 1 жовтня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

3 жовтня (п'ятниця) - Священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика, пресвітера, та Єлевферія, диякона (96). Преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

4 жовтня (субота) - Преподобних Елладія й Онисима, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах. Преподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

5 жовтня (неділя) - 17-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8. Преподобних Даміана, пресвітера, цілителя (1071), Єремії (близько 1070) і Матфея (близько 1085) прозорливих, Києво-Печерських, в Ближніх печерах.

6 жовтня (понеділок) - 18-й тиждень після П'ятдесятниці. Апостола Фоми. Священномученика Никифора, архідиякона, екзарха Константинопольського патріарха в Україні (1599).

7 жовтня (вівторок) - Преподобного Сергія Послушного, Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

9 жовтня (четвер) - Апостола Якова Алфеєвого.

10 жовтня (п'ятниця) - Святителя Амфілохія Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського (1122). Собор Волинських святих. Браїлівської ікони Божої Матері.

11 жовтня (субота) - Преподобного Феофана, посника Києво-Печерського, в Ближніх Печерах.

12 жовтня (неділя) - 18-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 1. Пам'ять святих отців VII Вселенського собору (787) (перехідне святкування в неділю, найближчу до 11 жовтня).

13 жовтня (понеділок) - 19-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. "Іверсько-Мирненської (Мироточивої)" ікони Божої Матері.

14 жовтня (вівторок) - Преподобної Параскеви Сербської. Преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, в Ближніх печерах (1143). Вишгородської ікони Божої Матері.

15 жовтня (середа) - Священномученика Лукіана, Києво-Печерського, в Дальніх печерах (1243).

16 жовтня (четвер) - Преподобного Лонгина, воротаря Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

18 жовтня (субота) - Апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня (неділя) - 19-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 2. Преподобного Гавриїла Афонського (1901). Собор святих цілителів (перехідне святкування в неділю, найближчу до 17-18 жовтня).

20 жовтня (понеділок) - 20-й тиждень після П'ятдесятниці.

21 жовтня (вівторок) - Святителя Іларіона, митрополита Київського. Преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

22 жовтня (середа) - Святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького і всієї Руси (1747).

23 жовтня (четвер) - Апостола з 70-х Якова, брата Господнього за плоттю (близько 63).

24 жовтня (п'ятниця) - Преподобних Арефи (близько 1195), Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, в Ближніх печерах.

25 жовтня (субота) - Димитрівська поминальна субота (день особливого поминання померлих - Субота Димитрівська). Преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах. Поминання померлих.

День 25 жовтня у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

26 жовтня (неділя) - 20-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 3. Великомученика Димитрія Солунського (близько 306). Преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, в Дальніх печерах (близько 1482).

27 жовтня (понеділок) - 21-й тиждень після П'ятдесятниці. Преподобного Нестора Літописця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах (близько 1114). Преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах.

28 жовтня (вівторок) - Великомучениці Параскеви-П'ятниці. Преподобного Іова, ігумена Почаївського (1651). Святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського (1709). Преподобного Феофіла Київського, юродивого заради Христа (1853).

30 жовтня (четвер) - Озерянської ікони Божої Матері.

31 жовтня (п'ятниця) - Преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Києво-Печерських, в Ближніх печерах. Праведного Петра (Калнишевського) Багатостраждального (1803).

Третя Пречиста й поминання голодом заморених: що згадується у листопаді

2 листопада (неділя) - 21-ша неділя після П'ятдесятниці. Глас 4.

3 листопада (понеділок) - 22-й тиждень після П'ятдесятниці.

4 листопада (вівторок) - Пам'ять освячення собору Святої Софії в Києві. Преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Святителя Павла (Конюшкевича), митрополита Тобольського (1770). Ікони Божої Матері "Оранта - Непорушна стіна").

6 листопада (четвер) - Преподобного Луки, іконома Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

8 листопада (субота) - Собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безплотних.

День 8 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

9 листопада (неділя) - 22-га неділя після П'ятдесятниці. Глас 5. Преподобного Онисифора, сповідника Києво-Печерського, в Ближніх печерах (1148). Святителя Нектарія Егінського, митрополита Пентапольського, чудотворця (1920). Ікони Божої Матері "Скоропослушниця".

10 листопада (понеділок) - 23-й тиждень після П'ятдесятниці.

13 листопада (четвер) - Святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського (407).

День 13 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

14 листопада (п'ятниця) - Апостола Филипа. Святителя Григорія Палами, архієпископа Фессалонікійського (близько 1360). Заговини на Різдвяний (Пилипів) піст.

15 листопада (субота) - Преподобного Паїсія Величковського (1794). Початок Різдвяного (Пилипова) посту.

16 листопада (неділя) - 23-тя неділя після П'ятдесятниці. Глас 6. Апостола і євангеліста Матфея (60).

17 листопада (понеділок) - 24-й тиждень після П'ятдесятниці.

20 листопада (четвер) - Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

21 листопада (п'ятниця) - Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (дванадесяте неперехідне свято - Введення у храм Пресвятої Богородиці). У народі - Третя Пречиста.

День 21 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)

22 листопада (субота) - Поминальна субота всіх, в Україні голодом заморених (день особливого поминання померлих). Післясвято Введення. Благовірного Ярополка, у святому хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського (1086). Поминання померлих.

23 листопада (неділя) - 24-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 7.

24 листопада (понеділок) - 25-й тиждень після П'ятдесятниці. Великомучениці Катерини (305 - 313). Преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського (1956).

25 листопада (вівторок) - Віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. Священномучеників Климента, єпископа Римського (101), і Петра, архієпископа Олександрійського (311).

26 листопада (середа) - Святителя Інокентія (Кульчицького), єпископа Іркутського (1731). Освячення храму святого великомученика Юрія Переможця, що в Києві біля Золотих воріт.

27 листопада (четвер) - Знайдення мощів благовірного Всеволода, у святому хрещенні Гавриїла, князя Новгородського, чудотворця (1192).

29 листопада (субота) - Преподобного Нектарія Києво-Печерського, в Ближніх печерах.

30 листопада (неділя) - 25-та неділя після П'ятдесятниці. Глас 8. Апостола Андрія Першозваного (62).

День 30 листопада у церковному календарі ПЦУ (скриншот: pomisna.info/uk/tserkva/kalendar)